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Российские рубли (фото из архива)Фото: Silas Stein/IMAGO
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Переводы средств физлицами из РФ достигли рекорда

Екатерина Венкина
40 мин. назад

Денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Кыргызстан достигли рекорда в 2022 году, передало агентство РБК.

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В 2022 году объем денежных переводов из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Кыргызстан достиг рекорда. Об этом в субботу, 28 января, передало агентство РБК.

Наибольший рост - 579 процентов - отмечен по переводам в Казахстан. Как следует из данных Нацбанка Казахстана, в страну направлены 357 млрд тенге (713 млн евро). Это - в 6,8 раза больше, чем в 2021 году, отмечает агентство.  Речь идет только об операциях через системы денежных переводов, но не об отправлениях с одного банковского счета на другой.

На втором месте по приросту - Грузия (плюс 403 процента). Как указали в Нацбанке этой страны, из РФ в 2022 году поступили около 2 млрд долларов (1,84 млрд евро) - в пять раз больше, чем годом ранее. В целом показатели за минувший год - рекордные как минимум с 2012 года.

Примерно на 306 процентов увеличился объем средств, выведенных из России в Армению. Данные за год в стране пока не опубликованы. По итогам 11 месяцев поступили 3,1 млрд долларов (2,8 млрд евро) - максимум с 2004 года.

Четвертная строчка - за Узбекистаном (плюс 160 процентов). Туда были направлены 14,5 млрд долларов (12,8 млрд евро), рост за год составил 2,6 раза.

Пятерку стран замыкает Кыргызстан (плюс 6 процентов). В эту страну физические лица из РФ с января по ноябрь 2022 года отправили 2,6 млрд долларов (2,4 млрд евро). Это - рекорд с 2005 года.

Эксперт: Причина - отток населения из России в соседние страны

Как пояснила ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова, рост связан с оттоком населения из России в соседние страны. Кроме того, жители РФ приобретают за границей товары, не доступные в России из-за санкций. При этом речь может вестись о переводе денежных средств на карты посредников в качестве оплаты.

Совет Европейского Союза 27 января продлил до 31 июля 2023 года санкции в отношении России. "Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины", - отмечалось в пресс-релизе Совета ЕС.

Санкции включают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также запрещают импорт морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, работу системы SWIFT для ряда банков и деятельность российских пропагандистских ресурсов в Европе.

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