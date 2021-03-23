 ″Переименование″ VW в США в Voltswagen - маркетинговый ход | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.03.2021

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Мир

"Переименование" VW в США в Voltswagen - маркетинговый ход

В немецком автоконцерне сказали, что сообщение о переименовании - попытка привлечь внимание к электромобилям VW. Название Voltswagen будет использоваться в рекламе, на сайте и в соцсетях Volkswagen в США.

Отражение флага США на эмблеме VW

Немецкий автоконцерн Volkswagen вечером во вторник, 30 марта, заявил, что распространенная ранее информация о переименовании американского подразделения Volkswagen в Voltswagen - первоапрельская шутка и одновременно - маркетинговый ход, направленный на привлечение внимания к производимым концерном электромобилям.

В сообщении, выложенном ранее на сайте Volkswagen of America, подчеркивалось, что Voltswagen - это не просто смена названия, а публичное заявление о будущем вкладе компании в развитие электротранспорта: новое название образовано от термина "вольт", которым обозначают единицу измерения электрического напряжения, и отражает фокус компании на производстве электромобилей.

Название Voltswagen будет использоваться в рекламе, на сайте и в соцсетях американского подразделения Volkswagen. Помимо этого, электромобили автоконцерна получат эмблемы светло-голубого цвета со логотипом Voltswagen. Автомобили с бензиновыми двигателями сохранят старое название и синюю эмблему с аббревиатурой VW.

Амбициозные планы VW

Накануне американский телеканал CNBC сообщил, что на сайте автоконцерна Volkswagen появился пресс-релиз о смене названия американского подразделения. Он был опубликован 29 марта, но датирован 29 апреля. Позднее пресс-релиз был удален с сайта, но источник CNBC подтвердил его подлинность.

Volkswagen уже неоднократно заявлял о намерении стать крупнейшим в мире производителем электротранспорта. В 2020 году автоконцерн произвел 231 тыс. электромобилей - в три раза больше, чем годом ранее. К 2030 году Volkswagen планирует запустить производство 70 моделей электромобилей и 60 гибридных моделей, а к 2050 году - достичь углеродной нейтральности.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:39

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