Переговоры России и США - на зависть Тяни-Толкаю

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Москва и Вашингтон далеки от компромисса в переговорах по вопросам безопасности. После нескольких встреч представителей России и США прогресса нет, констатирует Сергей Елкин.
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Бывший экономический советник президента Путина Андрей Илларионов в программе "вТренде" рассказал о том, есть ли у РФ деньги на войну с Украиной и каким будет в этом случае ответ США.