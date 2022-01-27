Переговоры России и США - на зависть Тяни-Толкаю

Путин и НАТО, или Гарантии безопасности с божьей помощью

Президент РФ Владимир Путин требует от США и НАТО "юридически обязывающих гарантий" безопасности, в которые он не очень верит. Тогда вся надежда на силы небесные, полагает Сергей Елкин.