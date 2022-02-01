 Москва ответила Вашингтону на его предложения по вопросам безопасности | Новости из Германии об Украине | DW | 01.02.2022

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Украина

Москва ответила Вашингтону на его предложения по вопросам безопасности

Госдеп США подтвердил получение письменного ответа от Москвы на предложения Вашингтона по прекращению эскалации конфликта в Украине.

Здание российского МИД

Здание российского МИД

Госдепартамент США получил письменный ответ от Москвы на  предложения Вашингтона по деэскалации конфликта в Украине. Госдеп США подтвердил получение письма вечером в понедельник, 31 января (по местному времени). Подробности содержания письма не уточняются.

Как указала спикер Госдепа, Соединенные Штаты считают "непродуктивным" публичное обсуждение документа и поэтому оставляют это на усмотрение России. Пресс-секретарь также заявила, что США полностью привержены диалогу и будут продолжать консультации со своими союзниками и партнерами, включая Украину.

Кремль требует гарантий безопасности для России

На прошлой неделе Госдеп США направил России письменные ответы на  требования Москвы по вуопросам безопасности  в Европе. В них, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, Вашингтон вновь отверг требования Москвы о принятии Соединенными Штатами обязательств по прекращению расширения НАТО на восток. Эти документы не были опубликованы. Однако, как отметил Блинкен, в ответах Вашингтона Москве есть "позитивные моменты" для России. Текущую кризисную ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен собираются обсудить по телефону 1 февраля.

В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором Кремль требует гарантий безопасности в Европе. Среди прочего в нем содержится требование положить конец расширению НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу своей безопасности. В частности, Кремль хочет  предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс. У США и НАТО, в свою очередь, есть подозрения, что президент России Владимир Путин планирует вторжение в соседнюю Украину. Кремль отвергает это.

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