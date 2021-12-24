 Переговорщики Шольца и Путина очно обсудят Украину в январе | Новости из Германии о Германии | DW | 24.12.2021

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Германия

Переговорщики Шольца и Путина очно обсудят Украину в январе

Советник канцлера ФРГ Плётнер и замглавы администрации президента РФ Козак договорились о встрече по Донбассу. Берлин вновь призвал к деэскалации напряженности и напомнил о "нормандском формате".

Советник канцлера ФРГ по внешней политике Йенс Плётнер и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак

Йенс Плётнер (слева) и Дмитрий Козак намерены встретиться в январе 2022 года

Советник канцлера ФРГ по внешней политике Йенс Плётнер (Jens Plötner) и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак намерены в начале января 2022 года провести консультации по конфликту на востоке Украины. Об этом сообщило в пятницу, 24 декабря, агентство dpa со ссылкой на неназванных собеседников из правительственных кругов. Согласно их данным, о личной встрече Плётнер и Козак договорились во время телефонного разговора, состоявшегося накануне.

Советник главы правительства Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) вновь призвал к деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Официальный Берлин нацелен на "оперативное возобновление "нормандского формата", подчеркивают собеседники dpa. Ранее ситуация на востоке Украины стала одной из тем телефонной беседы канцлера ФРГ и президента РФ.

Российско-украинский конфликт

Ряд районов Донецкой и Луганской областей Украины вдоль границы с Россией с 2014 года находятся под контролем пророссийских сепаратистов. По оценкам ООН, в результате боев в регионе погибли свыше 13 тысяч человек. Германия наряду с Францией является посредником в урегулировании конфликта в Донбассе уже более семи лет.

Весной 2021 года Россия в рамках учений перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

МИД РФ 17 декабря опубликовал пакет требований по гарантиям безопасности, предполагающий, в числе прочего, отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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