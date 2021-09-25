В Пентагоне обозначили границы военного сотрудничества США с РФ

Сворачивание военного сотрудничества Вашингтона с Москвой стало результатом агрессивных действий России в Украине. Именно поэтому военные коммуникации США с РФ сведены к минимуму, который необходим для предотвращения конфликтов при проведении военных операций. Так пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу, 24 сентября, по просьбе журналистов прокомментировал прозвучавшее ранее предложение председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о возможном расширении военного взаимодействия США с РФ.

"Министерство обороны США приостановило военное сотрудничество с Россией как по политическим соображениям, так и в соответствии с законом в результате агрессивных действий РФ в Украине. Поэтому наши коммуникации с российскими военными сведены к чуть более чем дюжине взаимодействий, которые снижают риск неверной оценки взаимных действий и предотвращают конфликты при проведении военных операций, а также к обсуждениям на уровне высшего руководства по таким вопросам, как, например, Сирия", - пояснил Кирби.

"Я уверен, что генерал Милли хорошо понимает, где пролегают эти границы (военного сотрудничества с Москвой. - Ред.), которые определяются, как я уже сказал, политикой и законом. И министр обороны не сомневается, что председатель (Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. - Ред.) будет продолжать коммуникации и работу по предотвращению конфликтов с российскими военными в рамках этих границ", - резюмировал пресс-секретарь Пентагона.

Встреча Марка Милли и Валерия Герасимова

Генерал Марк Милли 23 сентября в интервью информагентству AP высказался за расширение военного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой ради сокращения риска возникновения конфликтов. Днем ранее Милли встретился в Финляндии с главой Генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. По данным Минобороны РФ, важной темой разговора при этом стало снижения риска возникновения конфликтов.

В качестве примера подобного сотрудничества между Россией и США Миллер назвал тогда возможность приглашать наблюдателей другой страны на собственные военные учения.

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