Пентагон не нашел доказательств существования инопланетян и взаимодействия правительства США с ними. Соответствующие выводы ведомства были представлены американскому Конгрессу в пятницу, 8 марта, специальным Управлением по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Всплеск сообщений об НЛО в 1960-х годах авторы доклада объяснили испытаниями американских самолетов-шпионов и космических технологий.

В докладе говорится, что многие сообщения об НЛО "остаются нераскрытыми или неопознанными". Однако, специалисты считают, что "при наличии большего количества и лучшего качества данных" большинство из этих случаев можно было бы расследовать и прийти к выводу, что в них нет инопланетной активности.

Вместе с тем, AARO признало, что их доклад не сможет развеять веру многих людей в присутствие инопланетян.

Ранее разведка США называла НЛО угрозой для национальной безопасности

В июне 2021 года американская разведка опубликовала доклад, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять опасность для национальной безопасности США. Всего в период с 2004 по 2021 год ведомство насчитало 144 случая возможного наблюдения НЛО, которые не удалось объяснить.

Почти за год до этого, в августе 2020, Пентагон сообщил о создании специальной рабочей группы по изучению случаев появления НЛО.

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