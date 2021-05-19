Пенсионер подарил детям 33 333 билета в зоопарк (фото)

Мюнстер • Немецкий пенсионер Хорст Эшлер (Horst Eschler), живущий в Берлине уроженец вестфальского Мюнстера, купил 33 333 билета в мюнстерский зоопарк - Allwetterzoo Münster, чтобы раздать детям - через школы и садики. Несколько недель назад он также перевел зоопарку 750 тысяч евро - рекордный разовый благотворительный взнос в его истории. Как сообщили немецкие СМИ, пенсионер пообещал своей покойной жене жертвовать их накопления на помощь животным и детям, что сейчас и делает.

Зоопарки и пандемия

Во время второго локдауна зоопарк был закрыт четыре месяца - до 8 марта. Сейчас открыт для семей и отдельных посетителей при условии соблюдения профилактических требований. Групповые посещения пока не проводятся. Администрация надеется, что такая возможность появится к началу летних каникул.

Зоопарки в Германии в данный момент очень нуждаются в пожертвованиях, так как из-за двух локдаунов долгое время не имели доходов от продажи билетов и не получали другую выручку. Расходы на корм и содержание животных при этом не уменьшились.

Мюнстерский зоопарк

Всепогодный зоопарк в Мюнстере был открыт в 1974 году. Он продолжает традиции зоопарка, основанного в городе во второй половине XIX века, территория которого была отдана под застройку. Взамен новый зоопарк получил более обширный участок. Архитекторы разработали концепцию, позволяющую посетителям передвигаться между вольерами и павильонами по крытым переходам и дорожкам.

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