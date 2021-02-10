 Всеми любимая медведица оказалась плодом запретной любви (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 19.05.2021

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По Германии

Всеми любимая медведица оказалась плодом запретной любви (фото)

Постоянным читателям нашего сайта медведицу Герту представлять не надо. Мы про нее рассказывали, когда она родилась и подрастала, поэтому делимся и этой неожиданной новостью.

BdT - Deutschland | Eisbären im Tierpark Berlin

Герта в феврале 2021 года

Берлин • Шок в берлинском зоопарке Фридрихсфельде (Tierpark Berlin-Friedrichsfelde) - родители белой медведицы по имени Герта оказались братом и сестрой. Маме Герты Тоне, она родилась в 2009 году в Московском зоопарке, при рождении выписали неправильные документы - ее перепутали с другим медвежонком. В результате исчезла информация о том, что Тоня и медведь Володя - брат и сестра. Их спарили. Два с половиной года назад родилась Герта.

Об этом сейчас всем объявил директор зоопарка Андреас Книрим (Andreas Knierim), уточнив, что, несмотря на эту печальную историю, Герта и Тоня останутся в берлинском зоопарке: они прекрасно ладят друг с другом. Другой специалист подчеркнул, что негативных последствий для здоровья Герты не выявлено. Медведь Володя пару лет назад вообще переехал в Нидерланды.

Герта, Тоня и Володя. Фотографии

Герта и Тоня в январе 2019 года

Герта и Тоня в январе 2019 года

Герта в апреле 2019 года

Герта в апреле 2019 года

Герта в ноябре 2019 года

Герта в ноябре 2019 года

Герта (слева) и Тоня прошлой зимой

Герта (слева) и Тоня прошлой зимой

Володя в начале 2017 года

Володя в начале 2017 года

Грустно тут еще и то, что один инцест перечеркнул или по крайней мере на время остановил амбициозную программу разведения белых медведей в Европе. Тоню из нее уже исключили, специалисты сейчас проверяют ранее выданные разрешения на спаривание и не выдают новые. Однако берлинцы не спешат обвинять московских коллег: это индивидуальная человеческая ошибка, такое бывает.

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    Автор: Максим Нелюбин


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