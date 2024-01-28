Пелоси: Протесты за перемирие в секторе Газа выгодны Путину

Требования демонстрантов, выступающих за немедленное прекращение огня в секторе Газа и в Украине, - "это послание мистера Путина". Такое заявление сделала бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в интервью телеканалу CNN в воскресенье, 28 января.

"Не ошибитесь: это прямо связано с тем, что он (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) хотел бы увидеть, - подчеркнула политик. - Я думаю, что некоторые из этих протестующих - спонтанны, органичны и искренны. А некоторые, я думаю, связаны с Россией. И я говорю это, после того как я наблюдала за этим длительное время". При этом она выразила мнение, что ФБР следует изучить источники финансирования подобных протестов, и пообещала, что направит соответствующую просьбу в спецслужбу.

Нэнси Пелоси Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Как отмечает агентство Reuters, заявление Нэнси Пелоси представляет собой первый случай, когда известный законодатель в США обвинил российского президента в том, что тот стоит за американскими демонстрантами, призывающими к прекращению огня в секторе Газа и Украине.

Никаких доказательств своей точки зрения в интервью CNN бывший спикер Палаты представителей не предоставила. На момент публикации Россия не давала официального комментария относительно высказываний Пелоси.

Критика заявления Пелоси в США

Между тем ее слова вызвали резкую критику со стороны мусульманского сообщества в США. Так, Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) назвал ее комментарии "необоснованной клеветой", заявив, что подобные высказывания равносильны дегуманизации палестинского народа.

"Непостижимо, что человек, обладающий таким влиянием в этой стране, распространяет необоснованную клевету, направленную против тех, кто стремится положить конец резне мирных жителей в секторе Газе и стремится к справедливому разрешению этого конфликта. Ее (Нэнси Пелоси. - Ред.) комментарии еще раз демонстрируют негативное влияние десятилетий дегуманизации палестинского народа", - заявил пресс-секретарь организации Ибрагим Хупер.

В последнее время в США неоднократно проходили акции протеста с требованием прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты собирались, в том числе, возле аэропортов и мостов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, устраивали свои акции у Белого дома и марши в Вашингтоне, напоминает Reuters. Организаторами подобных выступлений были правозащитники, а также группы еврейских и антивоенных активистов.

В декабре 2023 года США наложили вето на предложенный ОАЭ проект резолюции Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа из гуманитарных соображений. Ранее подобные предложения проваливались из-за противодействия США, которые всегда поддерживали Израиль, заявляя, что подобные резолюции могут поставить под угрозу дипломатические усилия.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 16 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев.

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