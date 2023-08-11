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Пекин объявил о разоблачении шпиона ЦРУ

Роман Сулима
58 мин. назад

52-летний гражданин Китая по фамилии Цзэн осужден властями своей страны за шпионаж в пользу разведки Соединенных Штатов Америки.

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Флаги КНР и США нарисованы на потрескавшейся стене
Фото: daniel0Z/Zoonar/picture alliance

Китайские власти заявляют, что раскрыли дело о шпионаже для ЦРУ. 52-летний гражданин Китая по фамилии Цзэн (Zeng) был осужден за шпионаж в пользу американской разведки, говорится в заявлении Министерства государственной безопасности КНР, опубликованном в пятницу, 11 августа, на сайте министерства.  

Министерство не сообщило подробностей о наказании гражданина, упомянув лишь о "принудительных мерах в отношении него для своевременного устранения ущерба". В своем заявлении министерство ссылается на принятый в прошлом месяце расширенный закон о контрразведке, который предоставляет властям беспрецедентные полномочия по борьбе с любой деятельностью, представляющей, по их мнению, угрозу национальной безопасности.

Согласно китайскому закону о контрразведке, несанкционированное получение "документов, сведений, материалов и предметов, имеющих отношение к национальной безопасности и национальным интересам", может быть квалифицировано как шпионаж. 

Предыстория разоблачения по версии властей КНР 

Согласно заявлению министерства, Цзэн был отправлен на учебу в Италию, где подружился с агентом ЦРУ, работавшим в посольстве США в Риме. Тот якобы уговорил Цзэна предоставить "секретную информацию" о китайских вооруженных силах. Взамен ему была обещана "значительная компенсация" и помощь в переезде в США вместе с семьей. 

Цзэн якобы подписал контракт с американской стороной и до возвращения в Китай проходил обучение шпионажу в пользу своей страны. Это дело сразу же привлекло к себе большое внимание в Китае: уже утром оно возглавило список самых посещаемых тем на платформе Weibo.

Американо-китайские отношения продолжают ухудшаться

Национальная служба контрразведки США (NCSC) предупредила, что расплывчатые определения шпионажа в тексте закона дадут Пекину "расширенные юридические основания для получения доступа и контроля над данными, хранящимися американскими компаниями в КНР". Американские компании и граждане США в Китае рискуют подвергнуться преследованию за "традиционную деловую активность", если китайские власти идентифицируют эту активность как шпионаж, пояснили в NCSC.

9 августа президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий инвестиции в технологические отрасли Китая. Как сообщил Белый дом, это решение мотивировано интересами национальной безопасности США. 

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