Павел Дуров сообщил о блокировке в Telegram призывов к насилию в США

Команда модераторов мессенджера Telegram заблокировала сотни призывов к насилию в США, которые могли увидеть десятки тысяч пользователей. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

По словам Дурова, с начала января администрация Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности в мессенджере, связанной с США. Модераторы продолжают обрабатывать сообщения от пользователей, а также удаляют контент, который прямо подстрекает к насилию, отметил Павел Дуров.

В свою очередь, основатель Telegram подчеркнул, что администрация мессенджера приветствует политические дебаты со всех сторон политического спектра, однако будет "действовать быстро, чтобы остановить тех, кто призывает причинить вред другим людям".

Штурм Капитолия и блокировка Трампа в соцсетях

В своей речи на митинге 6 января президент США Дональд Трамп посоветовал своим сторонникам отправиться на Капитолий, чтобы добиться от Конгресса признания его победы на президентских выборах. Помимо прочего, он заявил, что страну можно отвоевать не "слабостью", но "силой".

После этого демонстранты прорвались к Капитолию через заграждения, вступив в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В результате беспорядков погибли пять человек. Возбуждены десятки уголовных дел.

Реагируя на беспорядки, крупнейший соцсети Facebook, Instagram и Twitter объявили, что заблокировали аккаунты Трампа, чтобы воспрепятствовать призывам к насилию. Позднее Facebook и Instagram вновь открыли страницы Дональда Трампа для просмотра.

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