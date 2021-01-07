Павел Дуров сообщил о блокировке в Telegram призывов к насилию в США

Команда модераторов мессенджера Telegram заблокировала сотни призывов к насилию в США, которые могли увидеть десятки тысяч пользователей. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.
По словам Дурова, с начала января администрация Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности в мессенджере, связанной с США. Модераторы продолжают обрабатывать сообщения от пользователей, а также удаляют контент, который прямо подстрекает к насилию, отметил Павел Дуров.
В свою очередь, основатель Telegram подчеркнул, что администрация мессенджера приветствует политические дебаты со всех сторон политического спектра, однако будет "действовать быстро, чтобы остановить тех, кто призывает причинить вред другим людям".
Штурм Капитолия и блокировка Трампа в соцсетях
В своей речи на митинге 6 января президент США Дональд Трамп посоветовал своим сторонникам отправиться на Капитолий, чтобы добиться от Конгресса признания его победы на президентских выборах. Помимо прочего, он заявил, что страну можно отвоевать не "слабостью", но "силой".
После этого демонстранты прорвались к Капитолию через заграждения, вступив в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В результате беспорядков погибли пять человек. Возбуждены десятки уголовных дел.
Реагируя на беспорядки, крупнейший соцсети Facebook, Instagram и Twitter объявили, что заблокировали аккаунты Трампа, чтобы воспрепятствовать призывам к насилию. Позднее Facebook и Instagram вновь открыли страницы Дональда Трампа для просмотра.
Смотрите также:
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Демонстранты вступили в столкновения с полицией.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Стражи порядка применили слезоточивый газ.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".
Автор: Павел Мыльников