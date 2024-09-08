Пятеро погибли при обстрелах Донецкой и Сумской областей

В Донецкой области погибли женщины 43, 45 и 53 лет, в Сумской общине - двое мирных жителей.

Минимум три человека погибли, один ранен в результате обстрела поселка Черкасское в Краматорском районе Донецкой области Украины. Об этом в Telegram в воскресенье, 8 сентября, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его утверждению, Вооруженные силы РФ нанесли удар "кассетным боеприпасом", в результате убиты женщины 43, 45 и 53 лет. Раненый мужчина доставлен в ближайшую больницу.

Повреждены девять домов и автомобиль, на месте работают профильные службы.

В Сумской области - двое погибших

Ночью и утром российская сторона совершила семь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксированы 25 взрывов, сообщили в Сумской областной военной администрации.

По ее данным, в Сумской городской общине нанесены удары корректируемыми авиационными бомбами и ракетный удар, двое мирных жителей погибли, еще четверо, в том числе двое детей, получили травмы.

Атаки РФ авиационными ракетами и дронами

Ранее Россия атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 23 ударными дронами Shahed. Украинские силы противовоздушной обороны в ночь на 8 сентября сбили 15 беспилотников и одну ракету, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Еще два российских беспилотника "локационно потеряны" и, по всей вероятности, подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, отмечалось в заявлении.

Украинская противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. По данным ВСУ, ракеты были запущены из Белгородской области, дроны - из Курска и с мыса Чауда в аннексированном Россией Крыму.

Кроме того, в ночь на 8 сентября ВС РФ атаковали Херсонскую область. В результате обстрела ранены четыре жителя села Камышаны близ Херсона.

На момент публикации материала заявления воюющих сторон не представляется возможности оперативно проверить.