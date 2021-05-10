 Никол Пашинян обратился к Путину за военной помощью | Новости из Германии о Европе | DW | 14.05.2021

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Европа

Никол Пашинян обратился к Путину за военной помощью

Парламент Армении заявил о "решительных, жестких действиях" против военной агрессии Азербайджана. В ЕС призывают к мирному урегулированию конфликта.

Никол Пашинян и Владимир Путин (фото из архива)

Никол Пашинян и Владимир Путин (фото из архива)

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину за военной помощью в связи с неполным выполнением вооруженными силами Азербайджана договоренности о необходимости покинуть территорию страны. Обращение было сделано в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск, заявил Пашинян в пятницу, 14 мая, на внеочередном заседании по ситуации на границе.

Одновременно он заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с ним выразил готовность содействовать урегулированию ситуации. "Он рассматривает возможность включения вопроса в повестку СБ ООН. Он сказал также, что на основе мандата ООН, при необходимости, Франция готова также оказать военное содействие международным усилиям решения вопроса", - добавил Пашинян.

Парламент в Ереване заявил о жестких мерах против "военной агрессии" Баку

В свою очередь парламент в Ереване принял заявление, в котором выразил намерение принять "решительные, жесткие действия", чтобы остановить "военную агрессию Азербайджана", а также защитить народ и территорию Армении. Армянские депутаты при этом указали на "очевидное посягательство" Баку на "суверенную территорию Республики Армения".

В заявлении также отмечается, что несколько сотен азербайджанских военнослужащих по-прежнему находятся на территории Армении, в частности в некоторых районах Сюникской и Гегаркуникской областей.

ЕС призвал урегулировать конфликт мирным путем

Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе "внимательно следят за тревожными событиями на границе между Арменией и Азербайджаном". По его словам, генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино разговаривал с министрами иностранных дел обеих стран и призвал их проявлять максимальную сдержанность и принять меры для деэскалации ситуации.

Боррель призвал урегулировать конфликт путем переговоров в интересах безопасности населения и приветствовал продолжение контактов на техническом уровне между сторонами. "ЕС по-прежнему поддерживает всеобъемлющее урегулирование конфликта и призывает обе страны искать мирные решения, сохраняя стабильность в регионе", - подчеркнул он.

Новая эскалация конфликта Армении и Азербайджана

Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась после того, как в среду Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении.

Пашинян собрал экстренное заседание Совета безопасности республики и назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении.

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    Роль и позиция России по Карабаху

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  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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