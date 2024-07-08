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Партии Орбана и Ле Пен создали фракцию в Европарламенте

Даниил Сотников
8 июля 2024 г.

Во фракцию "Патриоты за Европу", по ее собственным данным, входят 84 депутата из 12 стран ЕС. Альянс возглавит Жордан Барделла - лидер французского "Национального объединения", на долю которого приходится 30 членов.

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Здание Европарламента
Здание ЕвропарламентаФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Французская партия правого толка "Национальное объединение", созданная Марин Ле Пен, и партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана официально сформировали в Европарламенте фракцию "Патриоты за Европу", сообщает агентство AFP в понедельник, 8 июля. Эта фракция станет, вероятно, третьей по численности в недавно избранном Европейском парламенте, отмечает агентство AFP. По ее собственным данным, в альянс входят 84 депутата из 12 стран Евросоюза. На французское "Национальное объединение" приходится 30 членов, его лидер Жордан Барделла возглавит и "Патриотов за Европу", пишет AFP.

В конце июня Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и председатель Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль объявили о создании новой фракции в Европарламенте. На выборах 9 июня их партии - венгерская ФИДЕС, АПС и чешское движение АНО ("Акция недовольных граждан") получили каждая в своей стране наибольшее число голосов избирателей.

Немецкой "Альтернативы для Германии" в новой фракции не будет

К новой группе присоединились и другие партии правого толка, в том числе испанская "Вокс", португальская "Хватит" (Chega), Датская народная партия, бельгийская "Флаамс Беланг" и голландская "Партия свободы" Герта Вилдерса.

Их депутаты зачастую выступают против поставок оружия в Украину и хотят принять более жесткие меры для ограничения миграции в ЕС. Правые партии также требуют, чтобы институтам ЕС и самому парламенту было предоставлено меньше власти в пользу национальных правительств.

Представитель венгерского премьер-министра сообщил, что немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в состав "Патриотов за Европу" не войдет.  Ранее АдГ исключили из правопопулистской фракции в ЕП предыдущего созыва "Идентичность и демократия", в которую входило "Национальное объединение" Мари Ле Пен. Причиной была названа серия скандалов с участием лидера списка АдГ Максимилиана Кра (Maximilian Krah).

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