Какую роль играет российский фактор на выборах в Болгарии

Болгария выбирает парламент в четвертый раз за 18 месяцев. К внутриполитическому кризису добавились война, инфляция и энергетические проблемы - и все более глубокий раскол на пророссийский и проевропейский лагерь.

Политическая стабильность редко царила в Болгарии с момента окончания коммунистической диктатуры в 1989-1990 годах. Но в последнее время страна поставила сомнительный рекорд: 2 октября в Болгарии пройдут четвертые за полтора года парламентские выборы - и третьи подряд досрочные, после выборов в апреле 2021.

К необходимости этого шага привел распад либеральной правительственной коалиции под руководством премьер-министра Кирилла Петкова в июне 2022 года. Коалиция находилась у власти с конца 2021 года, в нее входили две либеральные партии, одна из которых - партия Петкова "Продолжаем перемены" (ПП), другая - либерально-консервативная партия "Демократическая Болгария" (ДБ), а также Болгарская социалистическая партия (БСП) и партия популистов "Есть такой народ". Последняя вышла из состава коалиции весной 2022 года, после чего правительству был вынесен вотум недоверия.

Коррупция, невыполненные обещания реформ

Сейчас Болгария вновь стоит перед серьезным вопросом: удастся ли какой-то из партий набрать подавляющее большинство голосов и создать дееспособное правительство, которое сможет провести страну через суровую зиму и пережить тяжелое время, отмеченное войной в Украине, инфляцией и высокими ценами на энергоносители? Ответ, по всей видимости, негативный: судя по опросам, в парламент вновь пройдут от шести до восьми партий, и победитель выборов будет вынужден искать союзников для формирования коалиции.

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов Фото: Olivier Hoslet, Pool via AP/picture alliance

По прогнозам, максимальное число голосов наберет партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), в настоящее время находящаяся в оппозиции. При этом многие наблюдатели считают, что именно эта партия в значительной степени несет ответственность за нынешний кризис, поскольку ее управление страной, длившееся более десяти лет и завершившееся весной 2021 года, сопровождалось политическими потрясениями, многочисленными коррупционными скандалами и невыполненными обещаниями реформ.

Сейчас ГЕРБ лидирует в опросах, набирая 24 процента голосов и опережая партию Кирила Петкова. Но партия Борисова вряд ли сможет получить большинство и поэтому нуждается в партнере по коалиции. Что касается внешней политики, ГЕРБ имеет четкую евроатлантическую ориентацию. Однакодве другие партии со сходными евроатлантическими взглядами, ПП Петкова и либерально-консервативная партия "Демократическая Болгария" (ДБ), не хотят формировать правящую коалицию с ГЕРБ, поскольку Борисов все еще скомпрометирован обвинениями в коррупции.

Третьей силой в парламенте может оказаться праворадикальная партия "Возрождение", явно симпатизирующая России. Правые, возглавляемые Костадином Костадиновым, авторитарным сторонником Путина, который борется с ЕС и НАТО, могут рассчитывать даже на двузначный результат.

Газ и российское влияние

Это усилило бы пророссийское давление на политиков и общество. Болгария, среди стран-членов ЕС, является наиболее дружественным РФ государством. Хотя большинство болгар по-прежнему выступают за Евросоюз и осуждают войну России против Украины, раскол в обществе остается заметным. "Традиционно в Болгарии всегда были сильны пророссийские настроения. Сегодня многие люди здесь рассматривают Россию как альтернативу всему, что им не нравится в западном мире", - объясняет ситуацию в интервью DW Bulgarian известный болгарский политолог Иван Крастев.

Пророссийские протесты в Болгарии Фото: Valentina Petrova/AP/dpa/picture alliance

Растущие цены на энергоносители и перебои с поставками российского газа также влияют на предвыборные расклады. Российский монополист "Газпром" в одностороннем порядке прекратил поставки в Болгарию еще в апреле 2022 года. Но кремлевское лобби в стране, националистическая, пророссийская партия Костадинова, а также многие болгары требуют, чтобы София помирилась с Москвой и добивалась новых поставок российского газа.

Насколько устали избиратели?

Решающим фактором для формирования состава нового болгарского парламента будет явка людей на выборы - чем она выше, тем больше шансов на создание коалиции, способной управлять страной без поддержки микропартий или националистов. Однако наблюдатели опасаются, что после четырех выборов за 18 месяцев избиратели устали и разочаровались.

На избирательном участке Фото: BGNES

Социолог и политолог Андрей Райчев видит ситуацию иначе. "Обычно говорят, что эти выборы будут похожи на двое предыдущих. Но это неправда", - рассказал он DW. По словам Райчева, во время предыдущих выборов болгары концентрировались только на своих внутренних проблемах. Сегодня, однако, внимание сосредоточено на темах, выходящих за пределы Болгарии: высокая инфляция в Европе, стремительно растущие цены на энергоносители и война.

Война сплотила людей

"Это отодвинуло наши внутренние проблемы на задний план", - говорит Райчев. "Болгария маленькая, бедная, слабая и зависимая страна, и в этой ситуации болгары интуитивно чувствуют, что они должны быть едины". Поэтому политолог считает, что болгарские избиратели могли бы послать четкий сигнал политикам: "Забудьте о внутренних разборках и склоках и объединитесь, по крайней мере, пока не закончится война".

Прав ли он, покажут результаты выборов, которые, как ожидается, будут оглашены в ночь со 2 на 3 октября.

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