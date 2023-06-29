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Парламент Украины хочет ограничить госдолг страны

Павел Мыльников
22 мин. назад

Законопроект об ограничении госдолга ограничивает право украинского парламента подавать изменения в бюджет и передает ряд полномочий Рады Минфину, заявила депутат Ирина Геращенко.

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Национальная валюта Украины - гривна
Национальная валюта УкраиныФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Верховная рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект, ограничивающий государственный долг страны. Об этом народный депутат от правоцентристской партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в четверг, 29 июня. Документ поддержали 233 парламентария, в том числе представители представители правящей партии "Слуга народа", а также политических сил "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Голос", указала она.

Геращенко выразила обеспокоенность текущими формулировками законопроекта и назвала его неконституционным. Документ ограничивает право украинского парламента подавать изменения в бюджет и передает ряд полномочий Рады министерству финансов, объяснила она. В то же время депутаты во время выступлений особо выделили необходимость усилить контролирующую роль парламента и вернуть часть вопросов правительству, а не забирать полномочия у Рады, добавила депутат.

Украина в критической степени зависит от кредитов, грантов и заимствований на социальную сферу, выплаты зарплат и пенсий, подчеркнула народная избранница. Идея об усилении долговой устойчивости является правильной, но "вакханалия в этой сфере может привести к бюджетному коллапсу", отметила Геращенко.

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