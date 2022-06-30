 Парламент Израиля проголосовал за самороспуск | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2022

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Мир

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

В Израиле вновь состоятся парламентские выборы - уже пятые за последние четыре года. Пост премьер-министра переходит от Нафтали Беннетта к лидеру либеральной партии "Еш атид" Яиру Лапиду.

Зал заседаний парламента Израиля

Зал заседаний парламента Израиля

В Израиле депутаты парламента проголосовали за самороспуск, открыв тем самым путь к проведению новых выборов - уже пятых за менее чем четыре года. В поддержку законопроекта о самороспуске кнессета в четверг, 30 июня, проголосовали 92 депутата, голосовавших против и воздержавшихся не было.

Новые выборы назначены на 1 ноября. Правящая в Израиле коалиция в составе восьми партий распалась в начале прошлой недели. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт с полуночи передаст свой пост лидеру либеральной партии "Еш атид" - министру иностранных дел Яиру Лапиду. Беннетт уже сообщил, что не будет выставлять своей кандидатуры на новых выборах.

Представитель правых сил Беннетт и либерал Лапид в июне прошлого года договорились о формировании правящей коалиции, в состав которой впервые в истории вошли представители всех политических партий Израиля, в том числе арабской. Согласовывая такую коалицию, Беннетт и Лапид стремились в первую очередь свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаньяху, правившего Израилем на протяжении 12 лет.

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    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


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