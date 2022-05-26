 Парламент Испании проголосовал за наказание за секс без четкого согласия | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2022

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Европа

Парламент Испании проголосовал за наказание за секс без четкого согласия

Законопроект убирает размытые формулировки из действующего законодательства и закрепляет однозначное определение изнасилования как секса без согласия партнера.

Заседание парламента Испании.

Заседание парламента Испании.

Парламент Испании проголосовал за законопроект, закрепляющий понятие изнасилование как любой половый акт, совершенный без однозначного согласия партнера, и  освобождающий жертв изнасилований от необходимости доказывать, что против них применялось насилие или запугивание, пишет AP в четверг, 26 мая.

Законопроект, получивший название "Только да - это да", направлен на устранение расплывчатого определения согласия в испанском законодательстве, отмечает AP. До этого в подобных делах жертва была обязана предоставлять суду доказательства применения физической силы, сопротивления или запугивания. В новом законопроекте согласие определяется как прямое выражение воли человека. Молчание или пассивность не равносильны согласию, говорится в законопроекте. Секс без согласия может быть расценен как агрессия, а обвиняемый может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 15 лет.

Закон также запрещает "устрашающие" комплименты и распространение секс-роликов. "С сегодняшнего дня Испания стала более свободной и безопасной страной для всех женщин. Мы поменяем насилие на свободу, мы поменяем страх на желание", - заявила в парламенте министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро.

Поводом для изменений законодательства стало групповое изнасилование, совершенное в 2016 году. Тогда пятеро обвиняемых были признаны виновными в сексуальных домогательствах, но не в изнасиловании, поскольку суд решил, что жертва не возражала против происходящего, и не было "ни побоев, ни угроз", Приговоры вызвали массовые протесты по всей стране.

В итоге Верховный суд Испании отменил решение двух судов низшей инстанции и приговорил пятерых мужчин к 15 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.

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    Автор: Никита Баталов


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