На 237-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 18 октября (время московское).

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В результате обстрела Юнаковской громады Сумской области погибли два человека, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, уточнив, что еще один человек получил ранения. По его словам, в центре села и его окрестностях было зафиксировано 14 "прилетов". В результате обстрелов поврежден магазин и здания рядом с ним.

Парламент Эстонии объявил режим в России террористическим

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Парламент Эстонии Рийгикогу принял заявление, в котором осудил незаконную аннексию территории Украины и объявил российский режим террористическим. Жестко осудив военные действия РФ против Украины и незаконную аннексию захваченной территории, эстонский парламент заверил, что Таллинн никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов. "Путем правонарушения никогда невозможно достигнуть правды. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире", - цитируется заявление в сообщении пресс-службы Рийгикогу.

Парламент балтийской страны объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, "действиям которого необходимо совместно дать отпор" и призвал международное сообщество принять аналогичные декларации. Рийгикогу считает необходимым признать террористическими организациями вооруженные формирования, созданные Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и частную военную компанию Вагнера.

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Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержку экономической стабильности Украины", - написал он в Telegram, отметив, что эти средства помогут Киеву покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.Полученные деньги - это первый транш из пакета помощи в 5 млрд евро. По словам Шмыгаля, в текущем году Украина получила от ЕС макрофинансовую помощь уже на 4,2 млрд евро.

В результате удара по ТЭЦ в Киеве погибли два человека

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После удара по Киеву, 18 октября 2022 г. Фото: Anna Voitenko/REUTERS

В результате атаки на ТЭЦ на левом берегу Киева погибли два человека, еще один получил ранения, сообщила Киевская городская прокуратура. На месте работают следователи, открыто уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, связанному с умышленным убийством.

Хроника событий 18 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 октября 14.00 - 23.59 >>>

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