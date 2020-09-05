 Париж и Берлин призвали занять общую позицию по России | Новости из Германии о Германии | DW | 05.09.2020

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Германия

Париж и Берлин призвали занять общую позицию по России

Общеевропейским ответом на отравление Навального может стать отказ от завершения проекта "Северный поток - 2", считает глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Норберт Рёттген.

Председатель комитета бундестага по внешней политике от партии христианских демократов Норберт Рёттген

Председатель комитета бундестага по внешней политике от партии христианских демократов Норберт Рёттген

Германия и Франция должны прекратить действовать по одиночке в отношениях с Россией, заявил глава комитета бундестага по внешней политике от партии христианских демократов Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в субботу, 5 сентября.

Комментируя дискуссию о возможных санкциях в отношении РФ после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, парламентарий от Христианско-демократического союза заявил, что единая европейская стратегия в отношении России может появиться только в том случае, если Германия и Франция откажутся от своих единоличных усилий в этом направлении.

В частности, политик из партии канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) считает, что Франция не должна больше полагаться на двустороннее стратегическое партнерство с Россией, а Германия, ранее одобрившая проект строительства газопровода "Северный поток - 2" вопреки, как отмечает Рёттген, многим европейским партнерам, должна отказаться от него. "Стержнем общеевропейской стратегии должна стать остановка проекта "Северный поток - 2", - подчеркнул главы внешнеполитического комитета бундестага, который убежден, что Евросоюз, как важнейший потребитель российских энергоресурсов, фактически поощрит политику Путина, если отравление Навального останется без ответа.

Дискуссия о судьбе "Северного потока - 2" возобновилась после отравления Навального

2 сентября правительства ФРГ заявило, что Навальный "без сомнений" был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы "Новичок", разработки которого проводились в Советском Союзе. Это показали результатам исследований, проведенные спецлабораторией вооруженных сил Германии. Российские власти отрицают обвинения в причастности к отравлению Навального и требуют предоставить им все данные, которыми располагает Берлин.

Оппозиционный политик был госпитализирован 20 августа после экстренной посадки самолета Томск-Москва, где ему стало плохо во время полета. С того дня он находится в коме. В течение двух суток его пребывания в омской больнице сотрудники спецслужб и правоохранительные органы ограничивали информацию о его состоянии, а врачи говорили о нетранспортабельности пациента. 22 августа по настоянию семьи и при публичном общественном давлении его разрешили перевезти в Берлин, в клинику "Шарите".

Москву призывают провести прозрачное расследование и грозят последствиями

Германия и другие страны призвали Москву провести прозрачное расследование покушения на критика Кремля и назвать виновных. Накануне НАТО на специальном заседании Североатлантического совета осудила покушение и отметила, что использование нервно-паралитических ядов является "вопиющим нарушением международного права" и это требует "международной реакции".

На уровне ЕС обсуждаются возможные санкции против России и одно из направлений - это сотрудничество по проекту "Северный поток - 2". Ряд политиков призывают к полной остановке проекта, другие - к мораторию. Ранее, до объявления результатов исследований проб лабораторией бундесвера, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что не видит оснований связывать отравление Навального с завершением "Северного потока - 2".

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"Северный поток - 2": изменит ли свою позицию Германия в связи с отравлением Навального?

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    Яд "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

  • Алексей Навальный (фото из архива)
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    Яд "Новичок" и его жертвы

    Отравление Алексея Навального

    20 августа 2020 года российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Соратники оппозиционера считают, что его могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту. Омские врачи опровергали отравление.

  • Алексея Навального на носилках переносят в здание клиники Шарите
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    Транспортировка Алексея Навального в Берлин

    22 августа 2020 года находящегося в коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники "Шарите" обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель
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    Ангела Меркель: Навальный отравлен ядом группы "Новичок"

    2 сентября 2020 года обнародовано заключение токсикологов спецлаборатории бундесвера о том, что в пробах, взятых у россиянина, вне всяких сомнений выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала отравление Навального "попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России".

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Контекст

В Германии спорят о возможных санкциях против Москвы

Не все немецкие политики считают, что отказ от завершения проекта "Северный поток -2" приведет к улучшению демократической ситуации в России.  

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Соратники Навального направили в ЕСПЧ обращение с требованием запретить властям РФ мешать его транспортировке в другую больницу.  

Жена Навального убеждена, что врачи от нее что-то скрывают

Юлия Навальная утверждает, что медики препятствуют вывозу ее лежащего в коме мужа из Омска. Врачи перестали идти на контакт с родными Навального. Главврач заявил, что политик останется в Омске до стабилизации состояния.  

Алексей Навальный в Берлине: российского оппозиционера приняла клиника "Шарите"

Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику "Шарите", врачам которой предстоит выяснить, почему главный оппозиционер России оказался в коме по пути из Томска в Москву.  

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Отравление Навального: критики Кремля говорят об автографе Путина и санкции с самого высокого уровня  

Немецкие СМИ об отравлении Навального и отношениях с Кремлем (25.08.2020)  

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