Франциск отслужил пасхальную мессу перед 45 000 верующих

Папа Франциск отслужил мессу на площади Святого Петра и обратился к верующим с посланием и благословением "Urbi et Orbi" ("Городу и миру").

Глава Римско-католической церкви отслужил пасхальную мессу на площади Святого Петра в Риме. Папа Франциск обратился к пастве с традиционным пасхальным посланием и благословением "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"). Как передала итальянская газета La Repubblica, в воскресенье, 9 апреля, на площади собрались 45 тыс. верующих.

В мессе участвовали 32 кардинала, 15 епископов и 300 священников, пишет газета Il Corriere della Sera. Сама площадь была украшена цветами, в частности, 720 розами, которые предоставили Нидерланды.

Франциск впервые с момента своего избрания не принял участия в традиционном шествии Крестного пути (Via Crucis) у Колизея. Понтифик, которого лишь несколькими днями ранее выписали из больницы, где он находился с бронхитом, был вынужден пропустить мероприятие из-за холодной погоды.

Служба с ограничениями

Папа римский также ограничил активность во время службы 7 апреля в базилике Святого Петра: 86-летний понтифик присутствовал на мероприятии, но проповедь вместо него зачитал кардинал и проповедник Папского дома Раньеро Канталамесса. Папа Франциск не смог поклониться перед алтарем в начале литургии, так как находился в кресле-коляске ввиду проблем с коленом, - он заменил эту часть ритуала безмолвной молитвой.

Понтифик готов посетить Москву и Киев

Пасхальные торжества в Ватикане и во всем мире омрачены войной в Украине. Перед посланием "Urbi et Orbi" понтифик произнес молитву, в которой, обращаясь к Всевышнему, сказал: "Помоги любимому украинскому народу на пути к миру и пролей свой пасхальный свет на русский народ. Утешай раненых и тех, кто потерял близких в результате войны, и позволь пленным благополучно вернуться к своим семьям".

Во время традиционного богослужения в базилике Святого Петра в субботу, 8 апреля, накануне католической Пасхи Папа римский Франциск раскритиковал "разгул несправедливости" и "ледяные ветры войны".

Франциск не раз призывал к окончанию развязанной Россией войны и указывал на жестокие действия сил РФ по отношению к мирным гражданам. В начале марта он в очередной раз заявил, что готов посетить Москву и Киев с целью способствовать разрешению конфликта. При этом папа Франциск открыто критиковал главу Русской Православной Церкви патриарха Кирилла за то, что тот оправдывает войну.

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