Папа римский осудил в пасхальной мессе "ледяные ветры войны"

Папа Франциск во время мессы в базилике Святого Петра осудил войну, коррупцию и безразличие в обществе. До этого понтифику пришлось пропустить пасхальное шествие.

Папа римский Франциск раскритиковал "разгул несправедливости" и "ледяные ветры войны" в мире во время традиционного богослужения в базилике Святого Петра в субботу, 8 апреля, накануне католической Пасхи.

Понтифик в своей речи осудил "логику расчета и безразличие, которые, кажется, преобладают в обществе", а также "раковую опухоль коррупции". Но даже перед лицом подобных невзгод важно не "застывать с пораженческим чувством", а искать "внутреннего воскресения", указал папа Франциск.

Глава Римско-католической церкви также призвал положить конец всем войнам в мире. Проповедь была зачитана перед восемью тысячами прихожан, а затем понтифик традиционно крестил восемь человек.

У Колизея послания к миру зачитали украинец и россиянин

Накануне папа Франциск был вынужден пропустить традиционную церемонию крестного пути - понтифик лишь несколькими днями ранее был выписан из больницы, где находился с бронхитом. На фоне холодной погоды ему пришлось отказаться от участия в шествии.

В ходе мероприятия часть пути церемониальный крест пронес юноша, бежавший из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Он, а также молодой человек из России, у которого на войне погиб призванный в ходе мобилизации брат и пропали отец и дедушка, зачитали послания к миру во время одного из стояний. В 2022 году в церемонии крестного пути также принимали участие уроженцы России и Украины, а сам понтифик неоднократно осуждал войну, призывая к миру и безрезультатно запрашивая аудиенцию у президента РФ Владимира Путина.

Киев при этом раскритиковал Ватикан за совместное участие украинца и россиянина в шествии. По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, это "искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, осуществляя против них геноцид". " Более того - такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства", - заявил дипломат.

Папа Франциск ограничивает активность из-за проблем со здоровьем

Понтифику пришлось не только пропустить церемонию крестного пути, но и отказаться от ряда традиционных ритуалов во время пятничной службы в базилике Святого Петра. Глава Римско-католической церкви присутствовал на мероприятии, но проповедь вместо него зачитал кардинал и проповедник Папского дома Раньеро Канталамесса. Летом 2022 года папа римский указывал, что ему приходится все больше ограничивать себя из-за возраста и он готов однажды уйти в отставку.

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