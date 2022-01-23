 Ущерб экономике Германии от пандемии превысил 300 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 23.01.2022

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Германия

Ущерб экономике Германии от пандемии превысил 300 млрд евро

Потери добавленной стоимости за время пандемии в ФРГ составляют около 350 миллиардов евро, подсчитали экономисты в Кельне. Исправить это поможет лишь сильный экономический рост.

Покупатели с сумками на одной из улиц Гамбурга

Спад потребительской активности в период пандемии стал одной из причин экономического ущерба

Пандемия нанесла огромный ущерб экономике ФРГ за прошедшие два года. Потери добавленной стоимости за время пандемии в Германии составляют около 350 миллиардов евро, следует из анализа Института немецкой экономики в Кельне (IW), выдержки из которого в воскресенье, 23 января, приводит агентство dpa.

Согласно экспертной оценке IW, значительная доля этих потерь относится к частному потреблению, сократившемуся, среди прочего, от локдаунов. Несмотря на то, что ВВП Германии к концу 2022 года может вновь достичь того уровня, что был до начала пандемии, даже в этом случае в экономической продуктивности будет оставаться "заметная лакуна", которой бы не было, если бы не было пандемии, говорится в аналитической записке.

"Только при условии сильного экономического роста в ближайшие несколько лет станет возможно шаг за шагом ликвидировать провалы в добавленной стоимости и доходах, вызванные пандемией", - подчеркивается в документе.

Правительство рассчитывает на умеренный рост ВВП

В текущем году правительство Германии рассчитывает на относительно небольшой экономический рост и увеличение ВВП до 3,6 процента. В 2021 году рост ВВП составил 2,7%, что было улучшением по сравнению с провалом 2020 года, напоминает dpa.

Инфляция достигла почти 30-летнего максимума

Ранее, 19 января, Федеральное статистическое ведомство сообщало, что инфляция в Германии достигла максимального уровня за почти 30 лет - цены на товары и услуги выросли в декабре 2021-го в среднем на 5,3% по сравнению с тем же месяцем 2020-го, что является самым высоким показателем с 1992 года.

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    Автор: Марина Барановская


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