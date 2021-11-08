Палатки на границе с Польшей. Что изменилось в белорусском в приграничье

Каменецкий район, расположенный в окрестностях знаменитой Беловежской пущи, не относится к ключевым территориям на белорусско-польской границе. Попасть отсюда в соседнюю страну легально можно только через автодорожный пункт пропуска "Песчатка": сейчас он в основном пустует из-за коронавирусных ограничений, введенных для выезда граждан Беларуси. Однако вот уже второй месяц жители приграничных деревень с тревогой поглядывают в сторону западных рубежей.

Запретная зона стала доступной

50-летний водитель Михаил (имя изменено) живет в деревне Оберовщина и работает в местном сельхозпредприятии. От его дома до границы с Польшей - чуть более пяти километров, но этому факту мужчина никогда не придавал большого значения.

Предупреждающий знак в приграничной полосе между Польшей и Беларусью

"Граница рядом, но ее там законным образом не перейдешь: для этого надо ехать на "Песчатку", до которой восемь километров", - говорит Михаил и отмечает, что его односельчане ценят эти места по другой причине. Доступ для приезжих был ограничен из-за наличия пограничной полосы, а потому ходить в лес за грибами и ягодами фактически могли только местные жители.

За последнее время ничего в белорусском законодательстве относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами не изменилось. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в соответствующую погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям этих правил грозит штраф и даже депортация.

"Тут у каждого есть номер телефона ближайшей погранзаставы: если кто замечал чужого, то звонили сразу же", - рассказывает Михаил. Однако нынешней осенью в приграничье стали появляться десятки людей, приехавших из Ирака и других стран.

Откуда палатки на границе?

По словам Михаила, в самой Оберовщине мигрантов пока не замечали, зато в соседние деревни Каменецкого района они уже заглядывают. "Знаю, что начальник районной милиции в сельсовет приезжал: ему вопросы задавали, поскольку люди беспокоятся за свою безопасность", - говорит сельчанин.

Колючая проволока на границе между Польшей и Беларусью

Хотя местная государственная пресса крайне скупо освещает ситуацию на границе, о том выездном приеме начальника Каменецкого РОВД Виктора Водчица в районной газете действительно появилась небольшая заметка. По словам главы местной милиции, действия мигрантов в районе находятся под пристальным контролем.

"Они разбивают палаточные лагеря и ждут возможности продолжить свой путь в Европу. В противном случае будут возвращены в свои страны", - заявил Виктор Водчиц. При этом из публикации осталось непонятным: кто разрешил мигрантам ставить палатки на границе и как можно легально попасть в Польшу вне пункта пропуска.

Полетят ли мигранты через другие аэропорты?

Бывший брестский пограничник Сергей рассказал DW, что продолжает общаться со своими прежними коллегами и сочувствует их нынешнему положению. "Белорусские пограничники сегодня - просто исполнители чьих-то провокационных планов. Сначала слабым звеном считалась граница Литвы, в направлении которой пытались отправлять мигрантов. Теперь ситуация обостряется на подступах к Польше", - отмечает Сергей.

Польские пограничники

При этом в крупных городах на границе с этой страной - Гродно и Бресте - потенциальных нелегалов особо не заметно. После прилета в Минск и недолгого пребывания в белорусской столице мигрантов везут прямо в приграничье.

Ситуация может измениться, если сбудутся предположения, что авиарейсы из стран Ближнего Востока начнут осуществляться не только в Минск, но и в региональные аэропорты, расположенные в областных центрах Беларуси. Пока же в брестском аэропорту возможность таких полетов не подтвердили: в конце октября здесь завершилась программа чартерных рейсов на курорты в Тунис и Египет, а новые направления не объявлены.

Поиск виновных в кризисе на границе

Случайно или нет, но обострение ситуации на польском участке границы связывают с тем, что в начале октября в Брестской области побывали сразу несколько руководителей белорусских силовых ведомств. Цель их визита была озвучена как решение проблем незаконной миграции.

Так, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович посетил пограничные заставы именно в Каменецком районе и заявил представителям государственных СМИ, что теперь Беларусь "фактически в одиночку вынуждена противостоять незаконной миграции, защищая интересы европейских соседей".

По его словам, белорусское пограничное ведомство неоднократно обращало внимание европейских партнеров, что необходимо разморозить свернутые проекты трансграничного сотрудничества. Однако, эти предложения, как отметил Вольфович, были проигнорированы.

"По сути миграционная проблема стала для коллективного Запада удобным поводом для перекладывания на белорусскую сторону последствий своих недальновидных действий", - сообщил госсекретарь Совета безопасности.

Собеседник DW из числа бывших пограничников считает, что в свете происходящих событий доверие между пограничными ведомствами Беларуси и соседних стран серьезно подорвано. "Дело даже не в появлении колючей проволоки: было много других совместных проектов, направленных, к примеру, на упрощение процедуры перехода границы жителями соседних территорий. И пострадавшими от миграционного кризиса станут и они", - убежден Сергей.

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