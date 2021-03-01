Ответ Мосгорсуда на решение ЕСПЧ по Навальному: Путин одобряет?

Мосгорсуд отказался выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и освободить политика Алексея Навального. У Сергея Елкина нет сомнений в независимости российской судебной системы.
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Может ли Россия поплатиться своим членством в Совете Европы после отказа освободить Навального? В идеале именно таким и должен быть ответ СЕ, но вероятность этого ничтожно мала, считает Иван Преображенский.
Отказ России освободить Навального по решению ЕСПЧ вряд ли повлечет за собой серьезные последствия. РФ не исключат из состава Совета Европы, хотя формальный повод для этого есть, считают эксперты.