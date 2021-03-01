Ответ Мосгорсуда на решение ЕСПЧ по Навальному: Путин одобряет?

"Иноагенты" в России: кто они и чем занимаются (фотогалерея)

С 2012 года НКО-"иноагентами" в России признаны 200 организаций. Сегодня к "иногагентам" причисляют также СМИ и физлица. Кто они на самом деле и что нужно о них знать, - в галерее DW.