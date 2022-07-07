Отставка Джонсона: все дело в подмоченной репутации?

2020: "Брекзит" длиною в год

Противники Евросоюза добились своего

С 1 февраля 2020 года Великобритания больше не является членом Евросоюза. Соединенное Королевство состояло в этом интеграционном объединении 47 лет. Оно вышло из него спустя три с половиной года после референдума, на котором с небольшим перевесом победили те, кто, как сказано на транспарантах этих ликующих в Лондоне демонстрантов, никогда больше не хочет подчиняться правилам ЕС.