Отставка Джонсона: все дело в подмоченной репутации?

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Уход Бориса Джонсона с поста британского премьера - дело решенное для многих в Великобритании. Скандалы и ложь Джонсона не смогли терпеть даже самые близкие его соратники. Карикатура DW.
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