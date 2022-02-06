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Отпуск в Беларуси - "Заповедник" в отпуске, 1 неделя

4 августа 2024 г.

Команда Заповедника собралась в отпуск, но попала на досмотр телефонов при пересечении белорусской границы. – Как насчет экстремистской деятельности? – Это обвинение? Или предложение?

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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Сменится ли власть в ЕС?

Также в выпуске: в Германии вступил в силу новый закон о двойном гражданстве. DW Новости (27.06.2024)
27 июня 2024 г.30:00 мин.
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Скандалы и интриги "Евровидения"

Как реагируют на участницу из Израиля и почему отстранен певец из Нидерландов. Включение с корреспондентом DW
Культура11 мая 2024 г.03:30 мин.
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Рождественские санкции – "Заповедник", выпуск 292

Европейские политики обсуждают санкции и вступление Украины и Молдовы в ЕС. Репетиция новогоднего маскарада в Кремле.
Политика24 декабря 2023 г.14:35 мин.
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Олимпиада в Пекине - "Заповедник", выпуск 203

Репортаж из Пекина, где руководители разных стран участвуют в зимней Олимпиаде. Смотрите в 203-м выпуске "Заповедника"!
Политика6 февраля 2022 г.12:52 мин.
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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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