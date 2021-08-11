 От паводка на Дальнем Востоке пострадали до 25 тысяч человек | Новости из Германии о России | DW | 11.08.2021

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Россия

От паводка на Дальнем Востоке пострадали до 25 тысяч человек

Сложная гидрологическая обстановка сохраняется в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях и Еврейской автономной области. В МЧС опасаются усиления наводнений.

Размытая дорога в Амурской области

Размытая дорога в Амурской области

Более 24 тысяч человек пострадали в результате паводков в четырех регионах Дальнего Востока, сообщила во вторник, 10 августа, пресс-служба полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Согласно актуальным данным, в зону подтопления в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях и Еврейской автономной области попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3000 жилых домов, повреждено почти 1000 км автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна.

Также сообщается, что более 80 процентов пострадавших от наводнения людей получили единовременную выплату до 10 тысяч рублей (около 115 евро). Тем, кто в результате стихийного бедствия потерял имущество, выплатят компенсацию в 50 тысяч рублей (около 577 евро), тем, кто лишился жилья, - 100 тысяч рублей (около 1155 евро).

Сложная гидрологическая обстановка

Ожидается, что 16-19 августа уровень реки Амур в районе Хабаровска может подняться до шести метров и даже превысить эту отметку, что может вызвать значительные подтопления в городской черте на левом берегу, передает агентство "Интерфакс". Сложная гидрологическая обстановка сохраняется на всей территории Амурской области, сообщает региональное управление МЧС РФ.

МЧС в Забайкальском крае предупреждает, что в ближайшее время на большинстве рек края продолжится подъем уровня воды с интенсивностью 10-50 см, в том числе на реке Чите у города Чита, возможно достижение неблагоприятных значений.

В Еврейской автономной области 10-11 августа ожидалось прохождение гребня амурского паводка. "Основываясь на данных Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, мы прогнозируем ситуацию под углом наихудшего сценария событий", - заявил начальник ГУ МЧС по этому региону Роман Бойко.

В то же время в некоторых районах уровень воды понизился, и спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам, также проводится оценка нанесенного ущерба.

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