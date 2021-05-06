 От кого и как Евросоюз намерен защищать свой бизнес? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 06.05.2021

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Европа

От кого и как Евросоюз намерен защищать свой бизнес?

DW - о планах Брюсселя по защите европейских фирм от поглощений и недобросовестной конкуренции со стороны, в частности, китайских и российских компаний, получающих государственные субсидии.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе

В Евросоюзе действуют весьма жесткие правила предоставления субсидий бизнесу. Если государство - член ЕС планирует оказать финансовую помощь какой-нибудь компании, то ему необходимо обратиться за разрешением в Брюссель. И только если Еврокомиссия сочтет, что такая помощь не нарушит свободную конкуренцию, то ее можно предоставить.

Однако компании из ЕС часто жалуются, что такие правила дают преимущества фирмам из других стран, получающим субсидии от своих правительств. 5 мая Еврокомиссия представила свои соображения на этот счет. Как в Брюсселе намерены защищать европейские компании и от кого?

За государственные деньги нельзя будет покупать фирмы в ЕС

"Когда вы пускаете в свой дом гостей, то вы, конечно, ожидаете, что они будут вести себя с вашей собственностью, мебелью так же бережно, как и вы сами. То же самое касается единого рынка ЕС: мы хотим, чтобы каждая компания, работающая в Европе, уважала наши правила", - заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за вопросы цифровой экономики и конкуренции.

Маргрете Вестагер

Маргрете Вестагер

На протяжении более чем 60 лет иностранный бизнес, добавила она, мог покупать компании в ЕС, используя субсидии, полученные от своих правительств, а также выигрывать тендеры благодаря не более эффективным предложениям, а финансовой поддержке своих государств.

Для того, чтобы исправить это положение дел, Еврокомиссия предложила проект регламента ЕС, который позволит ей проверять и аннулировать поглощения фирм в Евросоюзе или результаты тендеров, если это подрывает свободную конкуренцию. Регламент еще должны будут утвердить Совет ЕС и Европарламент.

Как ЕС будет противостоять недобросовестной конкуренции

Проект Еврокомиссии включает три инструмента. Защита от поглощений компаний в ЕС с использованием государственной помощи - один из них. Если оборот у европейской компании превышает 500 млн евро, то о намерении ее купить надо будет уведомить Брюссель. Второй инструмент касается тендеров. Сообщать об участии в них придется, если объем контракта превышает 250 млн евро. В обоих случаях Еврокомиссия сможет запретить сделку, если посчитает, что она навредит конкуренции.

Третий инструмент касается всех остальных поглощений или тендеров, не превышающих порога уведомления. При наличии подозрений Еврокомиссия сможет по своей инициативе начать проверку. Если она увидит угрозу честной конкуренции, то может аннулировать сделку, заставить продать часть активов или запретить определенные действия на европейском рынке.

Китай, Россия и США субсидируют свои предприятия

В Еврокомиссии подчеркивают, что ее инициатива не направлена против кого-либо конкретно и правила будут действовать для компаний из всех стран мира. И сколько бы журналисты ни пытались выведать у Вестагер какие конкретно случаи стали причиной, она отказывалась называть государства или компании.

Китайская валюта

Правительство Китая щедро субсидирует отечественные фирмы

Впрочем, если внимательно изучить проект регламента и оценку его последствий, проведенную самой Еврокомиссией, то становится ясно, на кого инициатива направлена в первую очередь. В проекте регламента указаны суммы субсидий, которые выделяют своим фирмам пять крупнейших торговых партнеров ЕС. Китай - 520 млрд евро, США - 17 млрд, Великобритания - 888 млн, Россия - 3,8 млрд, Швейцария - 697 млн евро. И это только цифры, предоставленные правительствами этих стран Всемирной торговой организации. В Еврокомиссии говорят об основаниях считать, что эти данные занижены.

Россия в оценке Еврокомиссии упоминается несколько раз. В частности, ассоциация производителей удобрений Fertilizers Europe пожаловалась на то, что РФ и страны Северной Африки устанавливают цены на газ для отечественных производителей ниже, чем на экспорт. Это, по мнению ассоциации, привело к "значительному" увеличению доли иностранных предприятий на рынке удобрений ЕС. На российские субсидии жаловались также европейские производители стали, а также грузовые авиаперевозчики.

В ЕС опасаются поглощений своих компаний фирмами из Китая

Но ключевое внимание Еврокомиссия уделяет Китаю. Правительство КНР часто владеет долями в компаниях по производству полупроводников и либо предоставляет им средства, например, на строительство заводов, либо дает кредиты не на рыночных условиях. В Еврокомиссии отмечают, что китайские фирмы стали активно скупать иностранные компании после 2014 года, когда в Китае был создан фонд в размере 23 млрд долларов для поддержки производителей полупроводников.

Промышленный робот Kuka

Немецкий производитель промышленных роботов Kuka куплен Китаем

Другой сектор - металлургия. Европейские компании сообщили Еврокомиссии, что субсидии Пекина позволили китайским производителям алюминия не только экспортировать его в ЕС по "неоправданно низким ценам", но и начать скупку производственных мощностей в Евросоюзе.

Предложение Еврокомиссии отражает растущие опасения в ЕС по поводу китайской экспансии . Большую роль в этом сыграло поглощение компаниями из КНР немецкого производителя промышленных роботов Kuka и крупнейшего в Греции Пирейского порта.

Другим инструментом обеспечения равных правил для китайских и европейских компаний должно было стать соглашение между Брюсселем и Пекином об инвестициях. Но, как заявил на пресс-конференции вместе с Вестагер зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, отвечающий за экономику и торговлю, ратификация этого соглашения застопорилась. Причиной он назвал общий контекст отношений с КНР, в частности, контрсанкции Пекина против евродепутатов . Для ратификации соглашения об инвестициях необходимо согласие Европарламента.

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    Автор: Михаил Бушуев


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