 ″Русал″ купил убыточный алюминиевый завод в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 09.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

"Русал" купил убыточный алюминиевый завод в Германии

"Русал" пообещал продолжить выпуск алюминия на приобретенном заводе в Райнфельдене и вернуть уволенных сотрудников. Министерство экономики и энергетики ФРГ пока не подтвердило одобрение сделки.

Алюминиевый завод в Райнфельдене

Алюминиевый завод в Райнфельдене

Российская компания "Русал" приобрела активы немецкой фирмы Aluminium Rheinfelden GmbH в городе Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг). Сделка одобрена властями, сообщил обер-бургомистр Райнфельдена Клаус Эбехардт (Klaus Eberhardt) в четверг, 8 апреля. Министерство экономики и энергетики ФРГ пока не представило официальное подтверждение.

Обер-бургомистр назвал понятным одобрение сделки Федеральным ведомством по картелям. Завод продолжит стабильно выпускать алюминий, заверила российская сторона. Кроме того, новый владелец пообещал вернуть на предприятие уже уволенных сотрудников.

Немецкая компания, являющаяся ведущим производителем алюминия в стране, в сентябре 2020 года из-за надвигавшейся неплатежеспособности прибегла к одной из форм процедуры банкротства, предусмотренных законодательством ФРГ. Руководство убыточного предприятия пыталось воспрепятствовать сделке с российской стороной, считая более привлекательным вариантом продажу завода группе инвесторов.

Смотрите также:

  • Ландшафтный парк Дуйсбург-Норд

    Фоторепортаж: 10 закрытых заводов, получивших новую жизнь

    Ландшафтный парк Дуйсбург-Норд

    Закрывшийся в Дуйсбурге в 1985 году сталелитейный завод был переоборудован в зону развлечений и активного отдыха LaPaDu. Промышленная территория теперь открыта для посетителей до поздней ночи. В бывшем газохранилище тренируются аквалангисты, по заводским трубам карабкаются альпинисты, а подсвечиваемые пространства цехов регулярно становятся местом для проведения выставок и концертов.

  • Шахта Цольферайн

    Фоторепортаж: 10 закрытых заводов, получивших новую жизнь

    Шахта "Цольферайн"

    Шахта "Цольферайн" в Эссене является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня этот крупный промышленный комплекс превращен в культурный центр. Помимо музеев, кафе и школ дизайна здесь находится плавательный бассейн, а зимой на бывшей территории коксохимического цеха заливают каток.

  • Панорамы Азизи

    Фоторепортаж: 10 закрытых заводов, получивших новую жизнь

    Панорамы Азизи

    Немецкий архитектор и художник Ядегар Азизи известен тем, что украшает панорамными полотнами бывшие газохранилища. В лейпцигском "Панометре" (панорама + газометр) он развернул, например, круговую панораму, показывавшую "Битву народов" 1813 года. А в дрезденском газгольдере разместилось гигантское круговое полотно с изображением разрушенного после бомбардировок 1945 года Дрездена.

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Фоторепортаж: 10 закрытых заводов, получивших новую жизнь

    Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Комбинат "Фёльклинген Хютте" на границе с французской Лотарингией стал первым в Германии промышленным объектом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь здесь располагается Европейский центр искусств и индустриальной культуры. Кроме того, бывший индустриальный гигант стал площадкой для фестиваля стрит-арта и паркура „UrbanArt“, местом проведения выставок и концертов.

  • Шахта Консолидация

    Фоторепортаж: 10 закрытых заводов, получивших новую жизнь

    Шахта "Консолидация"

    В бывшей угольной шахте города Гельзенкирхена, функционировавшей более ста лет, теперь располагается театр "Консол" (он получил свое название от сокращенного названия предприятия). Кроме спектаклей здесь каждый год проводится фестиваль воздушных змеев.

  • Kulturbrauerei в Берлине

    Фоторепортаж: 10 закрытых заводов, получивших новую жизнь

    "Культурная пивоварня" в Берлине

    Берлинская Kulturbrauerei - "Культурная пивоварня" - это, наверное, самый известный индустриальный памятник немецкой столицы. На 25000 м² площади прекрасно сохранившегося архитектурного ансамбля разместились театры, рестораны, бары, клубы, художественная школа и литературная мастерская - и многое-многое другое.

  • Коксовый завод Ганза

    Фоторепортаж: 10 закрытых заводов, получивших новую жизнь

    Коксовый завод "Ганза"

    Завод для коксования угля работал в Дортмунде с 1928 по 1991 годы, Позже был официально признан региональным памятником архитектуры. Сейчас здесь проводятся культурные фестивали и пролегает экскурсионная тропа "Техника и природа".

  • Феррополис

    Фоторепортаж: 10 закрытых заводов, получивших новую жизнь

    Феррополис: город из железа

    С 1964 года на этом полуострове велись работы по добыче и обогащению угля, но после воссоединения Германии промышленный комплекс закрыли. В 1995 году было решено не утилизовать гигантский комплекс ржавеющей техники, а создать здесь Феррополис - город из железа. С недавнего времени здесь проводятся собирающие многотысячную публику музыкальные фестивали "Splash!" и "Melt!".

  • Die Installation Tunnel Of Tears des US-Künstlers Keith Sonniers

    Фоторепортаж: 10 закрытых заводов, получивших новую жизнь

    Центр интернационального светоискусства

    Центр интернационального светоискусства в Унне обосновался в здании бывшей пивоварни. Чудеса теней и бликов можно набюдать в подвальных помещениях, где до 1979 года варили пиво "Linden".

    Автор: Иван Бевз


Смотреть видео 03:03

Tesla Model Y "Made in Germany" сойдет с конвейера в 2021 году: Илон Маск строит завод под Берлином (03.08.2020)

Контекст

Чтобы увидеть будущее автопрома ФРГ, надо посмотреть на бывшую ГДР

Восточная Германия после длительной деиндустриализации превращается в европейский центр производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Особую роль предстоит сыграть Берлину.  

Уроки "Русала": чему западные санкции научили российские компании

О влиянии западных санкций на экономику России и стратегию развития российских корпораций шла речь на конференции рейтингового агентства S&P Global Ratings в Москве. Детали - у DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему в Германии стали строить меньше ветряков (27.11.2019)  

Сокровища из отбросов: как немецкая промышленность экономит на импорте сырья (14.02.2018)  

Также по теме

Deutschland Autoindustrie Leichtbau Audi

"Русал" спасает немецкого банкрота, чтобы снабжать мировой автопром 12.02.2021

Российская частная компания инвестирует в экономику Германии. Она хочет превратить убыточный алюминиевый завод Aluminium Rheinfelden в центр разработки низкоуглеродных технологий.

Реклама

Самые читаемые

Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной  

Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?  

Древнейшая деревянная скульптура в мире оказалась еще более старой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW