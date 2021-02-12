"Русал" купил убыточный алюминиевый завод в Германии

Фоторепортаж: 10 закрытых заводов, получивших новую жизнь

Феррополис: город из железа

С 1964 года на этом полуострове велись работы по добыче и обогащению угля, но после воссоединения Германии промышленный комплекс закрыли. В 1995 году было решено не утилизовать гигантский комплекс ржавеющей техники, а создать здесь Феррополис - город из железа. С недавнего времени здесь проводятся собирающие многотысячную публику музыкальные фестивали "Splash!" и "Melt!".