"Русал" купил убыточный алюминиевый завод в Германии

Российская компания "Русал" приобрела активы немецкой фирмы Aluminium Rheinfelden GmbH в городе Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг). Сделка одобрена властями, сообщил обер-бургомистр Райнфельдена Клаус Эбехардт (Klaus Eberhardt) в четверг, 8 апреля. Министерство экономики и энергетики ФРГ пока не представило официальное подтверждение.
Обер-бургомистр назвал понятным одобрение сделки Федеральным ведомством по картелям. Завод продолжит стабильно выпускать алюминий, заверила российская сторона. Кроме того, новый владелец пообещал вернуть на предприятие уже уволенных сотрудников.
Немецкая компания, являющаяся ведущим производителем алюминия в стране, в сентябре 2020 года из-за надвигавшейся неплатежеспособности прибегла к одной из форм процедуры банкротства, предусмотренных законодательством ФРГ. Руководство убыточного предприятия пыталось воспрепятствовать сделке с российской стороной, считая более привлекательным вариантом продажу завода группе инвесторов.
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Автор: Иван Бевз