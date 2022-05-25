 От Китая до Лапландии: кто станет лауреатом международной литературной премии-2022? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.05.2022

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Культура и стиль жизни

От Китая до Лапландии: кто станет лауреатом международной литературной премии-2022?

Травма и память, магия и сила бушующей природы, простой язык и преодоление безмолвия вокруг насилия - DW рассказывает о шести книгах, вошедших в шорт-лист Международной литературной премии.

Шесть книг-номинантов на Международную литературную премию в 2022 году

Шесть книг-номинантов на Международную литературную премию в 2022 году

Международная литературная премия - одна из главных премий Германии, которой награждается лучший иностранный роман года, переведенный на немецкий язык. 24 мая были названы шесть книг, вошедших в шорт-лист. DW представляет номинантов, из числа которых жюри из известных критиков и литературоведов определит победителя.

Цань Сюэ "Любовь в новом тысячелетии", перевод с китайского Карин Бец

Писательницу и литературного критика Цань Сюэ, родившуюся в 1953 году в китайском городе Чанша, трудно отнести к какой-либо литературной школе или категории. Пытаясь определить стиль, в котором пишет Цань Сюэ, литературные критики чаще всего употребляют определения "абстрактный" или "сюрреалистичный". Писательница охотно экспериментирует - с языком, сюжетными конструкциями, с жанровыми структурами. Непрост для восприятия и ее новый роман "Любовь в новом тысячелетии", написанный в экспериментальной манере с прыгающими, ассоциативными, пересекающимися линиями повествования.

Цань Сюэ

Цань Сюэ

"Любовь в новом тысячелетии" рассказывает о мире тотального контроля, всеобщего доносительства и паранойи; живущие в нем люди пытаются спастись бегством через таинственные подземные тоннели и коллекторы, или найти убежище с помощью традиционных травяных отваров, которые могут перестроить человека и перенести его в мистический мир, выходящий далеко за пределы Китая. Сьюзен Зонтаг - одна из самых влиятельных фигур в современной литературе и культуре - как-то сказала, что Цань Сюэ - единственная китайская писательница, заслуживающая Нобелевской премии по литературе.

Юхани Карила "Проклятие щуки", перевод с финского Максимилиана Мурмана

Если вы не знали, что в Восточной Лапландии, помимо стай комаров, обитают всевозможные мифические создания и духи природы, роман "Проклятие щуки" может стать для вас введением в финскую мифологию. Книга-дебют журналистки Юхани Карила, родившейся в 1985 году, - это безумное приключение и трагическая история любви, богатая комическими ситуациями и странными персонажами. У себя на родине роман уже был удостоен премии имени Калеви Янтти, которую вручают молодым авторам, премии Tähtifantasia за фантастическую литературу и премии имени Яркко Лэйна.

Александар Хемон "Мои родители. Введение"/"Это тебе не принадлежит", перевод с английского Хеннинга Аренса

Состоящая из двух частей книга "Мои родители. Введение"/"Это тебе не принадлежит" стала программным произведением американского писателя боснийского происхождения Александара Хемона.

Обложка книги Это тебе не принадлежит Александара Хемона

Обложка книги "Это тебе не принадлежит" Александара Хемона

Историю эмиграции его родителей из Боснии в Канаду читатель видит глазами неуправляемого, разгневанного мальчишки из Сараево - ребенка, о котором вспоминает автор.

Александар Хемон приехал в Чикаго по туристической визе в 1992 году, а после начала войны в Боснии решил остаться в США. Самой известной книгой Хемона, переведенной на русский язык, стал роман "Проект "Лазарь" - о трагической судьбе молодого еврейского эммигранта, бежавшего от кишиневских погромов 1900-х годов в Чикаго.

Кристина Моралес "Простой язык", перевод с испанского Фридерике фон Кригерн

Уроженка испанской Гранады Кристина Моралес, родившаяся в 1985 году, - автор рассказов и романов, уже отмеченных несколькими литературными премиями. Героини книги "Простой язык" - четыре женщины с психологическими проблемами, живущие в Барселоне.

Кристина Моралес

Кристина Моралес

У Нати, по ее словам, "синдром раздвижных дверей": малейшее внешнее давление приводит ее в состояние сильного стресса; Марга неграмотна и гиперсексуальна; у Анхельс сильное заикание; у Патри патология речи - логорея. Все четверо занимаются танцами в интеграционных группах, общаются с барселонскими сквоттерами, сопротивляются патерналистскому отношению к себе со стороны государственных и судебных органов и пытаются вести самостоятельную жизнь.

Адания Шибли "Незначительная деталь", перевод с арабского Гюнтера Орта

Одна из основных тем в романе палестинской писательницы Адании Шибли "Незначительная деталь" - насилие и преодоление безмолвия вокруг него. Действие первой части романа происходит в 1949 году, протагонист - израильский офицер, ставший участником и свидетелем массового изнасилования палестинской девушки, которую затем убивают и хоронят в пустыне, чтобы замести следы. Во второй части сюжета жительница города Рамалла узнает из газеты об этой истории, случившейся в день ее рождения за 25 лет до ее появления на свет, и решает выяснить обстоятельства преступления.

Андреа Томпа "Омерта". Книга молчания", перевод с венгерского Терезии Мора

Венгерская писательница Андреа Томпа родилась в 1971 году в румынском городе Клуж. У себя на родине она известна, прежде всего, как театральный критик и редактор журнала "Театр". Ее писательский дебют состоялся в 2010 году. "Омерта. Книга молчания"- третий роман писательницы, удостоенный множества премий и ставший одной из самых читаемых книг в современной Венгрии.

Действие книги происходит в сельской местности недалеко от городка Клуж в конце 40-х годов ХХ столетия. Фермерские хозяйства в бывшей венгерской провинции, с 1920-х годов принадлежащей Румынии, коллективизируются по советской модели, деревни и поселки объединяют в колхозы.

Обложка книги Омерта

Обложка книги "Омерта"

В центре повествования - четыре человека: известный селекционер роз Вилмос, молодая крестьянка Кали, сбежавшая от мужа-абьюзера и работающая в доме у Вилмоса, влюбленная в Вилмоса 16-летняя полусирота Аннушка и ее старшая сестра Элеонора, которая уходит в монастырь и подпадает под политические чистки. Все четверо становятся заложниками тяжелой эпохи, в которую им приходится жить. Роман построен в форме монологов главных героев, и их язык - неистовый, страстный, импульсивный, яркий и образный - делает присутствие персонажей почти физическим, а книгу - настоящим событием в современной европейской литературе.

Учредители премии - Дом культуры народов мира в Берлине и гамбургский фонд "Элементарные частицы" назовут лауреата премии 22 июня. Ее денежный эквивалент составляет 35 тысяч евро, 20 тысяч из которых получит автор, а 15 тысяч - переводчик. Единственным русскоязычным писателем, удостоенным Международной литературной премии, стал в 2011 году Михаил Шишкин, получивший награду за роман "Венерин волос".

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    Автор: Ксения Польская


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