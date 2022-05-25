От Китая до Лапландии: кто станет лауреатом международной литературной премии-2022?

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Травма и память, магия и сила бушующей природы, простой язык и преодоление безмолвия вокруг насилия - DW рассказывает о шести книгах, вошедших в шорт-лист Международной литературной премии.
Международная литературная премия - одна из главных премий Германии, которой награждается лучший иностранный роман года, переведенный на немецкий язык. 24 мая были названы шесть книг, вошедших в шорт-лист. DW представляет номинантов, из числа которых жюри из известных критиков и литературоведов определит победителя.
Писательницу и литературного критика Цань Сюэ, родившуюся в 1953 году в китайском городе Чанша, трудно отнести к какой-либо литературной школе или категории. Пытаясь определить стиль, в котором пишет Цань Сюэ, литературные критики чаще всего употребляют определения "абстрактный" или "сюрреалистичный". Писательница охотно экспериментирует - с языком, сюжетными конструкциями, с жанровыми структурами. Непрост для восприятия и ее новый роман "Любовь в новом тысячелетии", написанный в экспериментальной манере с прыгающими, ассоциативными, пересекающимися линиями повествования.
"Любовь в новом тысячелетии" рассказывает о мире тотального контроля, всеобщего доносительства и паранойи; живущие в нем люди пытаются спастись бегством через таинственные подземные тоннели и коллекторы, или найти убежище с помощью традиционных травяных отваров, которые могут перестроить человека и перенести его в мистический мир, выходящий далеко за пределы Китая. Сьюзен Зонтаг - одна из самых влиятельных фигур в современной литературе и культуре - как-то сказала, что Цань Сюэ - единственная китайская писательница, заслуживающая Нобелевской премии по литературе.
Если вы не знали, что в Восточной Лапландии, помимо стай комаров, обитают всевозможные мифические создания и духи природы, роман "Проклятие щуки" может стать для вас введением в финскую мифологию. Книга-дебют журналистки Юхани Карила, родившейся в 1985 году, - это безумное приключение и трагическая история любви, богатая комическими ситуациями и странными персонажами. У себя на родине роман уже был удостоен премии имени Калеви Янтти, которую вручают молодым авторам, премии Tähtifantasia за фантастическую литературу и премии имени Яркко Лэйна.
Состоящая из двух частей книга "Мои родители. Введение"/"Это тебе не принадлежит" стала программным произведением американского писателя боснийского происхождения Александара Хемона.
Историю эмиграции его родителей из Боснии в Канаду читатель видит глазами неуправляемого, разгневанного мальчишки из Сараево - ребенка, о котором вспоминает автор.
Александар Хемон приехал в Чикаго по туристической визе в 1992 году, а после начала войны в Боснии решил остаться в США. Самой известной книгой Хемона, переведенной на русский язык, стал роман "Проект "Лазарь" - о трагической судьбе молодого еврейского эммигранта, бежавшего от кишиневских погромов 1900-х годов в Чикаго.
Уроженка испанской Гранады Кристина Моралес, родившаяся в 1985 году, - автор рассказов и романов, уже отмеченных несколькими литературными премиями. Героини книги "Простой язык" - четыре женщины с психологическими проблемами, живущие в Барселоне.
У Нати, по ее словам, "синдром раздвижных дверей": малейшее внешнее давление приводит ее в состояние сильного стресса; Марга неграмотна и гиперсексуальна; у Анхельс сильное заикание; у Патри патология речи - логорея. Все четверо занимаются танцами в интеграционных группах, общаются с барселонскими сквоттерами, сопротивляются патерналистскому отношению к себе со стороны государственных и судебных органов и пытаются вести самостоятельную жизнь.
Одна из основных тем в романе палестинской писательницы Адании Шибли "Незначительная деталь" - насилие и преодоление безмолвия вокруг него. Действие первой части романа происходит в 1949 году, протагонист - израильский офицер, ставший участником и свидетелем массового изнасилования палестинской девушки, которую затем убивают и хоронят в пустыне, чтобы замести следы. Во второй части сюжета жительница города Рамалла узнает из газеты об этой истории, случившейся в день ее рождения за 25 лет до ее появления на свет, и решает выяснить обстоятельства преступления.
Венгерская писательница Андреа Томпа родилась в 1971 году в румынском городе Клуж. У себя на родине она известна, прежде всего, как театральный критик и редактор журнала "Театр". Ее писательский дебют состоялся в 2010 году. "Омерта. Книга молчания"- третий роман писательницы, удостоенный множества премий и ставший одной из самых читаемых книг в современной Венгрии.
Действие книги происходит в сельской местности недалеко от городка Клуж в конце 40-х годов ХХ столетия. Фермерские хозяйства в бывшей венгерской провинции, с 1920-х годов принадлежащей Румынии, коллективизируются по советской модели, деревни и поселки объединяют в колхозы.
В центре повествования - четыре человека: известный селекционер роз Вилмос, молодая крестьянка Кали, сбежавшая от мужа-абьюзера и работающая в доме у Вилмоса, влюбленная в Вилмоса 16-летняя полусирота Аннушка и ее старшая сестра Элеонора, которая уходит в монастырь и подпадает под политические чистки. Все четверо становятся заложниками тяжелой эпохи, в которую им приходится жить. Роман построен в форме монологов главных героев, и их язык - неистовый, страстный, импульсивный, яркий и образный - делает присутствие персонажей почти физическим, а книгу - настоящим событием в современной европейской литературе.
Учредители премии - Дом культуры народов мира в Берлине и гамбургский фонд "Элементарные частицы" назовут лауреата премии 22 июня. Ее денежный эквивалент составляет 35 тысяч евро, 20 тысяч из которых получит автор, а 15 тысяч - переводчик. Единственным русскоязычным писателем, удостоенным Международной литературной премии, стал в 2011 году Михаил Шишкин, получивший награду за роман "Венерин волос".
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