Освобожденные из плена в Ливии россияне прилетели в Москву

Три гражданина России и один гражданин Украины, освобожденные из плена в Ливии, в воскресенье, 3 января, прилетели в Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Фонда защиты национальных ценностей", члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича. У россиян нет документов, сразу из аэропорта они были отправлены домой, чтобы по месту прописки восстановить удостоверение личности.

Моряки были захвачены на частной яхте у берегов Ливии, они провели десять дней в плену, в первую ночь спали на полу со связанными руками и завязанными глазами,. По словам одного из освобожденных россиян Виктора Бодряги, "это была не тюрьма, а военная база". Пленников постоянно допрашивали.

Другой участник группы - Димитрий Димитриади - рассказал, что моряки "просто проезжали мимо" Ливии на яхте, когда их "захватили", ничего не объясняя. При этом не уточняется, ни кому принадлежала яхта, на которой захватили моряков, ни кто именно взял их в плен.

Задержание российских политтехнологов в Ливии

В декабре в Ливии освобождены сотрудники "Фонда защиты национальных ценностей", граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые более полутора лет назад были задержаны ливийскими спецслужбами. В Ливии их обвиняли во вмешательстве во внутренние дела страны, в частности в попытке повлиять на предстоящие выборы.

По данным издания "Проект", Максим Шугалей близок к бизнесмену Евгению Пригожину из окружения президента России Владимира Путина. По информации "Проекта", связанные с Пригожиным политтехнологи работают как минимум в 20 странах. В их задачу входит создание условий для победы нужных России кандидатов.

ЕС ввел санкции против Евгения Пригожина за вмешательство в ливийский конфликт

15 октября Брюссель объявил о введении санкций в отношении ЧВК Вагнера и Пригожина как имеющего тесные, в том числе финансовые, связи с этой частной военной компанией. В частности, ЕС обвиняет ЧВК Вагнера в неоднократном нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии и отправкой бойцов для поддержки "Ливийской национальной армии", сражающейся против признанного на международном уровне Правительства национального согласия в Триполи.

В Ливии, где в 2011 году началась гражданская война, на одной из сторон могут сражаться от 800 до 1200 наемников ЧВК Вагнера. Всего же численность наемников, воюющих в Ливии, оценивается в 20 тысяч человек.

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