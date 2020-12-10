Арестованные в Ливии двое россиян на свободе

В Ливии освобождены сотрудники "Фонда защиты национальных ценностей" (ФЗНЦ) - граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые более полутора лет назад были задержаны ливийским спецслужбами. "Максим Шугалей и Самер Суэйфан едут домой из Ливии! Сегодня в 14:27 они были освобождены", - сообщил глава фонда Александр Малькевич в интервью "Интерфаксу" в четверг, 10 декабря.

По словам Малькевича, освобождение россиян стало возможным благодаря "сложнейшей практически спецоперации, проведенной российскими министерством обороны и министерством иностранных дел, а также благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно".

Задержание Шугалея и Суэйфана

Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года по подозрению в попытке повлиять на предстоящие в стране выборы. Прокуратура, подконтрольная правительству в Триполи, тогда заявила, что россияне пытались добиться встречи с участием Сейфа аль-Ислама - сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и возможного кандидата в президенты Ливии.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на письмо прокуратуры в Триполи, сообщило, что на компьютерах и флеш-картах, изъятых у россиян, были обнаружены данные, свидетельствующие о том, что они работали в компании, специализирующейся на оказании влияния на выборы в ряде африканских стран.

По данным издания "Проект", Максим Шугалей является политтехнологом, близким к бизнесмену Евгению Пригожину из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. По информации "Проекта", связанные с Пригожиным политтехнологи работают как минимум в 20 странах. В их задачу входит создание условий для победы нужных России кандидатов.

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