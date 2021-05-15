Осужденного за шпионаж россиянина вышлют из Дании после отбытия срока

Гражданин России Алексей Никифоров, осужденный в Дании на три года за шпионаж, будет выслан из королевства после того, как выйдет из тюрьмы, сообщило в субботу, 29 мая, агентство "Интерфакс" со ссылкой на датскую прокуратуру. "Он осужден, после отбытия наказания его вышлют из страны. Однако приговор может быть обжалован в Апелляционном суде", - сказали в прокуратуре. После высылки Никифорову будет закрыт въезд в Данию.

В свою очередь судья Ольборгского суда, в котором был вынесен приговор Никифорову, Ларс Крундеруп, сообщил агентству, что россиянин уже обжаловал приговор. Жалобу рассмотрит Высший суд, ожидается, что заседания будут проходить в закрытом режиме, как и в первой инстанции. Дата слушаний пока не назначена.

У Никифорова есть право подать прошение о помиловании, но в датской судебной практике шансы на удовлетворение таких ходатайств крайне редки. Россиянина также могут освободить по УДО, для этого требуется отбыть как минимум две трети срока. Решение о досрочном освобождении принимает министерство юстиции Дании. Наконец, Никифорова могут выдать России на основании конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц.

Приговор Никифорову

Суд датского города Ольборг в начале мая признал Никифорова виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к трем годам лишения свободы.

По версии следствия, Никифоров несколько лет собирал информацию Технического университета Дании, а также одной компании в Северной Ютландии и передавал ее российской разведке, в том числе за плату.

Смотрите также: