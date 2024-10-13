Осужденный в РФ школьник похудел в СИЗО на 17 килограммов

16-летний школьник Арсений Турбин похудел в московском СИЗО на 17 килограммов, рассказала его мать. Подростка приговорили в России к пяти годам колонии за якобы участие в легионе "Свобода России"

16-летний школьник Арсений Турбин, которого приговорили в России к пяти годам воспитательной колонии по статье об участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) за якобы участие в легионе "Свобода России", похудел в московском СИЗО-5 "Водник" на 17 килограммов. Об этом сообщила в Telegram группа поддержки политзаключенного со ссылкой на его мать Ирину Турбину, которая посетила сына в следственном изоляторе.

По ее словам, сейчас подросток весит 52 килограммов, хотя до попадания в СИЗО его вес составлял 69 килограммов. "Арсений говорит, что он старается есть, но часто бывает нет аппетита, так как сильно переживает из-за того, как с ним поступили в ситуации с уголовным делом, и из-за того, где он сейчас находится", - рассказала женщина.

Она добавила, что другого заключенного, по имени Азизбек, который избил школьника в изоляторе, посадили в карцер. По словам Турбиной, "на вопрос начальника воспитательной работы и воспитателя о том, что ему сделал Арсений и почему он так себя ведет по отношению к нему, Азизбеку сказать было нечего, так как ему так захотелось, и он начал дерзить сотрудникам СИЗО и разговаривать с ними на ты".

Школьника посадили за листовки против Путина

В июне 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил Арсения Турбина, которому на тот момент было 15 лет, к пяти годам лишения свободы. По версии прокуратуры РФ, подросток состоял в проукраинском легионе "Свобода России" и распространял прокламации "Тебе нужен такой президент?". Турбин отрицал, что вступал в легион, и утверждал, что листовки клеил согласно своим убеждениям, а протокол его допроса подделан следователями.

Ранее в комментарии изданию "Понятно.Медиа" Ирина Турбина сообщала, что Арсения травили сокамерники в СИЗО.

Правозащитный проект "Мемориал" признал Арсения Турбина политзаключенным.