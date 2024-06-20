В РФ школьника осудили на пять лет за листовки против Путина

Российский суд приговорил 15-летнего школьника Арсения Турбина из города Ливны Орловской области к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии за распространение листовок с критикой президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг, 20 июня, Telegram-канал "Поддержка политзэков. Мемориал". Правозащитный проект считает подростка политическим заключенным.

Дело Арсения Турбина

Авторы Telegram-канала излагают суть дела Арсения Турбина: "По версии следствия, под влиянием оппозиционных изданий у Турбина "сформировались радикально-экстремистские политические взгляды", в результате в начале июня 2023 года Арсений - на тот момент 14-летний - якобы написал сообщение в Telegram-бот Легиона "Свобода России" и заполнил анкету на вступление. Таким образом, по утверждению ФСБ, он вступил в Легион, который в РФ признан террористической организацией, и должен был или прибыть в Украину, или оказывать содействие террористам, оставаясь в РФ. Якобы именно как участник "террористической организации" Турбин в июне-июле 2023 года разложил по почтовым ящикам соседей листовки "Тебе нужен такой президент?"

29 августа 2023 года сотрудники ФСБ провели в квартире семьи Турбиных обыск. 5 сентября Арсения задержали, а на следующий день отправили под домашний арест с возможностью посещать лицей. 31 мая 2024 года меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

"Мемориал" - о характере обвинений против Турбина

По словам самого юноши, в легион "Свобода России" он не вступал, а листовки распространял, руководствуясь своими убеждениями, а не чьими-то указаниями.

В "Мемориале" подчеркивают, что связь подростка с организацией, которую власти РФ считают террористической, не доказана, а выдвинутые против него обвинения в намерении устраивать теракты - бездоказательны. "По сути Арсений только распространял листовки с критикой Путина, которые скачал в Интернете. Этим законным действиям обвинение приписывает "террористический характер", при этом связь между ними и Легионом "Свобода России" следствие не доказало", - указывают правозащитники.