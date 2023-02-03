Остановленное после возгорания ПХГ в Редене вновь заработало

В ходе осмотра остановленного из-за возгорания ПХГ был обнаружен технический дефект. Оператор обещает вскоре устранить повреждения, чтобы начать закачку газа. Подача газа в сеть уже возобновлена.

Спустя три дня после возгорания (дефлаграции) на крупнейшем в Германии газохранилище в городе Реден (федеральная земля Нижняя Саксония), подача газа из этого подземного хранилища (ПХГ) в сеть планово возобновлена. Информацию об этом подтвердил в пятницу, 3 февраля, оператор ПХГ Astora, передает агентство dpa.

Дефлаграция на факельной установке газохранилища произошла утром 31 января из-за технической неисправности, после чего в качестве меры предосторожности была остановлена работа ПХГ. В последующие дни сотрудники хранилища, проводя по согласованию с властями осмотр хранилища, обнаружили технический дефект. Никаких подробностей о нем не сообщается. В пресс-релизе оператора указывается, что обнаруженные повреждения будут вскоре устранены, чтобы можно было возобновить закачку газа. Утверждается, что инцидент не повлиял на безопасность газоснабжения.

Реденское газохранилище в округе Дипхольц объемом около 4 миллиардов кубометров является одним из крупнейших в Западной Европе. Его оператор, компания Astora входила в немецкую структуру "Газпрома" Gazprom Germania, которая в апреле 2022 года была передана под попечительское управление Федерального агентства по сетям и получила название Sefe-Gruppe.

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