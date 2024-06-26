Основатель Wikeleaks Ассанж освобожден судом США

Федеральный окружной суд США освободил журналиста Джулиана Ассанжа после того, как он признал вину в нарушении закона о шпионаже в рамках сделки с властями США.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в среду, 26 июня, был освобожден Федеральным окружным судом США на острове Сайпан. Суд освободил журналиста после того, как он признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже в рамках сделки с властями США. Ассанж вскоре вылетит домой в Австралию.

Адвокат онователя Wikileaks Дженнифер Робинсон назвала 26 июня "историческим днем", который "положил конец 14 годам юридических баталий" и поставил точку в деле, "которое было признано величайшей угрозой первой поправке (Конституции США - Ред.) в 21-м веке".

Ассанж: Первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу

В ходе заседания судья спросил Ассанжа, в чем именно состояло его преступление. "Работая журналистом, я побуждал свой источник предоставить информацию, которая, как утверждалось, была засекречена", - ответил Ассанж. При этом он отметил, что первая поправка Конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, "защищала" его журналистскую деятельность. "Полагаю, первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу", - приводит слова журналиста газета The Washington Post.

Ассанжу грозило 175 лет тюрьмы

Джулиан Ассанж 24 июня покинул лондонскую тюрьму строгого режима "Белмарш", где он находился 5 лет. Журналиста освободили после того, как он заключил сделку с министерством юстиции США.

В США Ассанжу были предъявлены обвинения по 17 пунктам, ему вменяли в вину "преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Речь идет о публикации около 700 тысяч засекреченных документов о военной и дипломатической деятельности США начиная с 2010 года. В документах содержалась информация о военных действиях США в Ираке и Афганистане, в том числе об убийствах мирных жителей и жестоком обращении американских военных с заключенными. Журналисту грозило 175 лет тюремного заключения.