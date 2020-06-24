 На олимпийский Токио надвигается тропический шторм | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2021

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Мир

На олимпийский Токио надвигается тропический шторм

В оргкомитете Игр за приближающейся бурей следят "внимательно, но хладнокровно". Все соревнования, стоящие в программе последнего дня Олимпиады, пройдут в залах.

Олимпийская символика в Токио

Приближающийся к столице Японии тропический шторм, который, как ожидается, обрушится на Токио в последний день Олимпийских игр, не повлечет изменений в программе соревнований. Как заявили в пятницу, 6 августа в оргкомитете, за приближающимся природным явлением следят "внимательно, но хладнокровно".

Мощный циклон движется в сторону Токио со стороны архипелага Окинава со скоростью до 108 км/ч. По данным метеорологов, с субботы до полудня воскресенья на восточном побережье Японии ожидается сильный ветер, высокие волны, есть риск оползней и наводнений.

В программе последнего дня Олимпиады, кроме намеченной на вечер торжественной церемонии закрытия игр, стоят соревнования по велоспорту, художественной гимнастике и водному поло. Все они пройдут в залах, уточняет AFP.

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  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

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    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

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    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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