Орбан на встрече с Си в Пекине обсудил войну в Украине

Премьер Венгрии назвал Китай "ключевой державой" в создании условий для установления мира в войне России против Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который позиционирует себя как "борца за мир", провел встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Как следует из сообщения самого Орбана в соцсети X, обнародованного в понедельник, 8 июля, основной темой переговоров был поиск пути к началу мирных переговоров для прекращения войны России против Украины.

"Китай - ключевая держава в создании условий для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, - указано в посте главы правительства Венгрии. - Вот почему я приехал, чтобы встретиться с председателем КНР Си в Пекине спустя всего два месяца после его официального визита в Будапешт".

Ранее Виктор Орбан опубликовал фото своего прибытия в столицу Китая с подписью: "Миротворческая миссия 3.0".

Подробностей переговоров премьера Венгрии с председателем КНР пока нет. Китайские СМИ писали лишь, что Си Цзиньпин и Виктор Орбан "проведут встречу для углубленного обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес".

Между тем китайский государственный телеканал CCTV привел слова Си о том, что сейчас необходимо сфокусироваться на "охлаждении" ситуации в Украине настолько, насколько это возможно. Кроме того, председатель КНР призвал мировое сообщество создать условия для возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом и поддержать этот диалог.

Поездки Орбана в Киев и Москву

5 июля Виктор Орбан нанес необъявленный визит в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда Орбан сообщил, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров, а также его видение Европы после войны.

Ранее, 2 июля, Орбан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским лидером в этот день, глава венгерского правительства отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. "Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", - рассказал Орбан.

Зеленский возразил главе венгерского правительства, что его стране нужен "справедливый мир". В то же время президент Украины призвал европейские государства продолжать оказывать его стране военную помощь для защиты от российской агрессии. "Для всех нас в Европе очень важно, чтобы европейская поддержка Украины оставалась на достаточном уровне", - подчеркнул он.

Международная критика Орбана

В Евросоюзе резко раскритиковали поездку Виктора Орбана в Москву. "Политика умиротворения не остановит Путина, - написала, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в соцсети X. - Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине".

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнули, что, несмотря на текущее председательство Венгрии в Евросовете, Орбан "никоим образом" не представляет интересы ЕС в Москве, но действует в индивидуальном порядке - как премьер Венгрии.

"Позиция ЕС предельна ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может положиться на нашу помощь", - написал Олаф Шольц в соцсети X.