Опубликованы списки погибших и раненых в Еленовке украинских пленных

На 157-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 30 июля (время московское).

Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab

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Польская гаубица Krab

Восемь польских самоходных гаубиц Krab готовы для передачи Украине, сообщило Польское радио. "Техника готова, ожидается завершение последних формальностей, после чего ее отправят в Украину", - говорится в сообщении. В настоящее время украинские военные обучаются в Польше обращению с этим оружием. Гаубицы будут переданы Украине бесплатно. Они поставляются по соглашению между Польшей и Украиной, согласно которому польская компания Huta Stalowa Wola произведет для Киева около 60 таких установок.

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Россия запретила въезд в страну 32 чиновникам, военным и журналистам из Новой Зеландии в ответ на "санкции правительства Новой Зеландии, которые все больше затрагивают российских граждан", говорится в заявлении МИД РФ. Среди попавших под санкции, мэры столицы страны Веллингтона и Окленда, командующий ВМС. В апреле Россия запретила въезд премьер-министру Джасинде Ардерн и ряду высокопоставленных политиков.

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Украина знает всё о российском военном, который кастрировал украинского пленного. Киев будет добиваться его осуждения, сообщил в эфире телемарафона украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, известно всё и о его родственниках. Омбудсмен признал, что нельзя задержать этого россиянина для суда, пока он находится в РФ. Однако Лубинец заверил, что украинские и иностранные правоохранители сделают все, чтобы его задержали, как только он куда-то выедет.

Ролик, в котором двое мужчин в камуфляжной форме держат на земле мужчину в форме, похожей на украинскую, и пытают его канцелярским ножом, распространился в соцсетях в конце июля. На данный момент неизвестно, кем и когда было снято видео, но 29 июля в пророссийских Telegram-каналах появилась вторая часть видео. В ней подвергшегося пыткам мужчину убивают выстрелом в голову. Генпрокуратура Украины сообщила о расследовании в связи с возможным запечатленным случаем пыток.

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"Чудовищные, абсолютно бесчеловечные военные преступления, совершенные российскими солдатами", - так прокомментировал Эксперт партии ХДС по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) видео, на котором предположительно солдат РФ кастрирует украинского военнопленного. По словам Рёттгена, Путин не будет знать пощады, если мы разрешим ему продолжать. "Поэтому есть только один способ защитить украинцев, при котором они победят Россию с помощью тяжелого оружия", - написал он в Twitter.

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Украина проведет обязательную эвакуацию населения из Донбасса

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Перед началом отопительного сезона Украина введет введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области, сообщили вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее оценкам, из региона придется эвакуировать более 200 тысяч жителей.

"В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет надлежащего электроснабжения. Одним словом - тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", - объяснила она. У жителей Донецкой области будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде, добавила Верещук.

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Губернатор Курский области сообщил об обстреле приграничного поселка со стороны Украины. "Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена", - написал он в своем telegram-канале, добавив, что информации о разрушениях и жертвах пока нет.

По всей РФ формируют отряды "добровольцев" для отправки в Украину

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Телеканал CNN рассказал, что по всей России формируются отряды "добровольцев" для отправки на войну с Украиной. Всего таким образом к боевым действиям могут привлечь до 30 тысяч человек, считают опрошенные телеканалом аналитики. Издание отмечает, что Путин избегает всеобщей мобилизации и с помощью таких батальонов рассчитывает восполнить потери армии. Вербовка, как ранее писали многие российские СМИ, ведется в бедных регионах. Людям предлагают отправиться на войну, обещая "заработать за лето" вплоть до миллиона рублей. При этом не во всех регионах от желающих требуются наличие боевого опыта, пишет CNN.

Катерина Степаненко, из американского Института изучения войны (ISW) предположила в разговоре с CNN, что некоторые из этих батальонов будут служить в тылу, но часть из них используют и в боевых действиях. "Эти плохо обученные новобранцы, вероятно, будут использоваться в качестве пушечного мяса, учитывая прежнее отношение России к призывникам и прокси-подразделениям", - рассуждает Степаненко. По ее оценкам, на зарплаты одному подразделению из 400 человек из региональных бюджетов придется тратить порядка 1,2 млн долларов в месяц.

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Председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила в интервью Diario de Noticias, что Россия "намеренно обрубила поставки" газа в 12 стран Евросоюза. В какие именно, фон дер Ляйн не уточнила. "Сейчас ЕС обращается к более надежным энергетическим партнерам. У нас уже есть рекордные объемы поставок сжиженного природного газа из США. И мы получаем все больше и больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или Каспийского региона", - сказала глава Еврокомиссии, добавив, что первом полугодии 2022 года страны ЕС дополнительно импортировали 38 млрд кубометров СПГ и газа из других источников, что "с лихвой компенсирует сокращение поставок газа по российским газопроводам".

В Ливане задержано судно с предположительно краденым в Украине зерном

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В порту Ливана задержано судно под сирийском флагом, на борту которого, как заявляет Киев, находится украденное из Украины зерно. Об этом сообщает агентство AFP. Судно будет задержано до окончания расследования. По данным министерства иностранных дел Ливана, корабль под сирийским флагом перевозит ячмень и муку. Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил президенту страны, что груз был украден. По словам источника AFP, часть товара планировалось выгрузить в Ливане, а остальную - отправить в Сирию. Сотрудник таможни сообщил агентству, что документы на груз "в порядке", и у правоохранителей пока "нет никаких доказательств того, что товар был украден".

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Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военнопленных, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Накануне он обратился к Международному красному кресту и Мониторинговой миссии ООН, чтобы ему как украинскому омбудсмену предоставили возможность приехать в Оленовскую колонию и предоставили возможность посетить раненых пленных украинцев. Лубинец также предложил приехать в Еленовку уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.

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В благодарность за помощь украинским беженцам английский футбольный клуб "Эвертон" в предсезонном матче пригласил на поле одного из своих болельщиков, чтобы он пробил пенальти в товарищеской игре против киевского "Динамо". Бывший сотрудник полиции Ливерпуля Пол Стрэттон после начала войны на своей машине отправился на границу Польши и Украины, где стал волонтером и помогал украинским беженцам. Местный клуб "Эвертон" решил таким образом отметить поступок своего болельщика.

Россия концентрирует технику на границе с Харьковской областью

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Российская армия увеличивает присутствие военной техники на границе у оккупированной части Харьковской области, сообщает проект "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs. На съемке из космоса видно, что часть техники свозят по железной дороге в село Соболевка Белгородской области. Опрошенные журналистами военные аналитики предположили, что эту технику могут использовать, в том числе на Изюмском и Славянском направлениях.

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Суд в Тюмени приговорил местного жителя Эдуарда Щербакова к шести месяцам колонии-поселения по статье о "фейках" о российской армии. По утверждению следственного комитета, Щербаков разместил в интернете посты, которые "содержат заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ". Что именно написал мужчина, следствие не уточнило. Щербакова также признали виновным по статье о реабилитации нацизма - по версии следствия, он отправил заявку с фотографией "нацистского преступника" на сайт "Бессмертного полка".

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Минобороны России опубликовало списки фамилий украинских военнопленных, как утверждается, погибших и раненных в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии № 120 в поселке Еленовка Волновахского района Донецкой области. В перечне погибших - 48 человек, чьи имена названы; "двое скончались по дороге в больницу", их личности устанавливаются, заявили в Минобороны. В списке раненых - 73 фамилии. По данным российского оборонного ведомства, на момент удара в колонии находились 193 военнопленных украинца.

Хроника событий 30 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 июля 14.00 - 23.59 >>>

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