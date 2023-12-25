Опрос: Половина немцев предрекает развал правящей коалиции

48% немцев считают, что правящая коалиция Германии развалится еще до следующих выборов в бундестаг в сентябре 2025 года, следует из опроса Yougov. Оппозиция в бундестаге надеется на досрочные выборы.

Почти каждый второй житель Германии прогнозирует распад правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90/"зеленые" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) еще до следующих выборов в бундестаг. Таковы результаты опроса социологической службы Yougov, проведенного по заказу агентства dpa, которые опубликованы в понедельник, 25 декабря.

27 процентов опрошенных полагают, что коалиция развалится уже в 2024 году. Еще 21 процент респондентов допускают работу нынешнего правительства вплоть до 2025 года, но ожидают его расформирования еще до парламентских выборов, которые запланированы на сентябрь 2025-го. Лишь 34 процента избирателей предположили, что правящая коалиция ФРГ сохранится до новых выборов.

Результаты опроса среди сторонников разных партий различаются: если среди поддерживающих "зеленых" респондентов 58 процентов верят в сохранение коалиции, то в рядах сторонников социал-демократов такого мнения придерживаются 43 процента, а СвДП - 40 процентов.

В Германии множатся разговоры о возможном развале правящей коалиции в Германии на фоне разногласий партий по вопросам бюджета и другим темам. Если коалиция социал-демократов, "зеленых" и либералов распадется, в ФРГ могут быть назначены досрочные парламентские выборы или же в бундестаге должна быть сформирована новая коалиция. Как отмечает dpa, в нынешнем парламенте большинство могли бы сформировать, в частности, СДПГ и консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Оппозиция надеется на досрочные выборы в 2024 году

Лидеры оппозиционного блока ХДС/ХСС Маркус Зёдер (слева) и Фридрих Мерц Фото: Christof Stache/AFP/Getty Images

Глава крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС, а также председатель партии ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в интервью dpa высказался за проведение досрочных выборов в 2024 году. В качестве возможной даты голосования в случае развала действующей коалиции он предложил 9 июня, когда пройдут выборы в Европарламент.

Мерц и председатель ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) "едины в том, что мы хотим как можно скорее сменить это правительство", сказал политик в понедельник, 25 декабря. При этом Фридрих Мерц скептически высказался о перспективе создать "большую коалицию", как принято называть союз ХДС/ХСС с СДПГ. "Надо еще подсчитать, достаточно ли будет чисто математически (мандатов. - Ред.) для коалиции со все больше маргинализующейся СДПГ. И если честно, для меня это не самый привлекательный вариант", - подчеркнул он.

Согласно последним опросам, блок ХДС/ХСС мог бы заручиться на выборах поддержкой 31-34 процентов избирателей, а рейтинг СДПГ находится в районе 14 процентов.

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