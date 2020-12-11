Оппозиция попыталась сорвать заседание правительства Армении

По призыву оппозиции в четверг с утра, 24 декабря, к зданию правительства в Ереване пришло около тысячи человек. Они попытались перекрыть все входы и выходы здания правительства с тем, чтобы сорвать заседание кабинета министров. Однако сюда были стянуты серьезные силы полиции и спецназа, которым удалось оттеснить протестующих на проезжую часть.

Заседание правительства состоялось. Тогда протестующие предприняли попытку перекрыть выход министров из здания, но и на этот раз под натиском полиции, оснащенной щитами, вынуждены были отступить.

Движение вокруг здания правительства было парализовано. Не обошлось без столкновений с силами правопорядка. По положению на 15.00 (МСК), полиция задержала порядка восьмидесяти человек.

Бессрочные акции протеста и забастовка

Сторонники оппозиции перед зданием правительства Армении в Ереване

Один из лидеров оппозиции Гегам Манукян заявил DW, что даже холодная зима не помешает протестному движению. "Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы освободить страну от человека, который совершил предательство", - сказал он. По его словам, Пашинян должен понести наказание за то, что довел страну "до такого состояния - поражение в войне, гибель почти пяти тысяч человек, экономический кризис".

Манукян сообщил, что акции протеста бессрочные и продолжаться они будут круглые сутки. На ночь сторонники оппозиции остаются в палатках, греются у костров. По мнению оппозиционера, с каждым днем к ним будет присоединяться все больше людей, поскольку "правительство каждый день совершает все новые и новые ошибки".

Пашинян должен уйти

Массовые акции протеста оппозиции начались в Ереване и других городах республики после подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняномтрехстороннего с президентами Азербайджана и России заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В результате этого соглашения Азербайджану вернули не только семь районов, составляющих так называемый пояс безопасности непризнанной НКР, но и значительные территории собственно Нагорного Карабаха. Проблемы с уточнением границ начались и на линии противостояния Армении и Азербайджана. Армянская оппозиция посчитала, что глава правительства подписал не что иное, как акт о капитуляции.

Объединенная оппозиция объявила о бессрочных протестах и забастовке. На ее митинги собираются тысячи людей, недовольных политикой Пашиняна. Требование одно - немедленная отставка премьер-министра, место которого, по замыслу оппозиции, должен занять первый премьер-министр независимой Армении Вазген Манукян, который через год и подготовит страну к внеочередным выборам в парламент.

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