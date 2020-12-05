Премьер Армении Пашинян не намерен уходить в отставку до выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации в понедельник, 14 декабря, заявил, что не намерен покидать пост главы правительства до проведения выборов. "Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа. Пока такое волеизъявление не состоится, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, и я обещал делать это честно", - подчеркнул он.

После объявления перемирия в Нагорном Карабахе, 10 ноября 2020 года, в Армении начались массовые выступления с требованиями ухода Пашиняна с поста главы кабинета министров. Кроме того, за отставку Пашиняна высказались экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочерян и Серж Саргсян, а также действующий президент страны Армен Саркисян.

Траур в Армении по погибшим в Нагорном Карабахе

Ожидается, что в Армении 19 декабря, на сороковой день прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, начнется трехдневный траур по жертвам этого конфликта. В тот же день в Ереване будет организовано так называемое "Шествие памяти" с площади Республики к военному пантеону "Ерабур". 14 декабря Никол Пашинян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что в ближайшее время в Армению из Азербайджана должна будет вернуться первая группа военнопленных.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Летом 2020 года обострился конфликт в районе Нагорного между Азербайджаном с одной стороны, а также Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики - с другой. 27 сентября в регионе начались масштабные боевые действия, которые продолжались до начала ноября. 9 ноября глава правительства Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, подразделения Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.

Смотрите также: