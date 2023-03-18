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Акция протеста пртивт пенсионной реформы в Париже
Акция протеста против пенсионной реформы в ПарижеФото: Julien De Rosa/AFP
ПолитикаФранция

Во Франции внесены резолюции о недоверии правительству

Сергей Ромашенко
8 ч. назад

Политический кризис возник из-за попытки кабинета провести пенсионную реформу без голосования в парламенте. Если большинство депутатов поддержит резолюции о недоверии, то правительству придется уйти в отставку.

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Во Франции в конфликте вокруг принятия закона о спорной пенсионной реформе оппозиция в пятницу, 17 марта, внесла две резолюции о недоверии правительству. Одну резолюцию подала группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT), другую - ультраправая партия "Национальное объединение" (RN). "Голосование по резолюции откроет выход из кризиса", - заявил глава LIOT Бертран Панше.

Накануне правительство Франции воспользовалось статьей конституции, позволяющей провести пенсионную реформу без голосования в том случае, если кабинет выдержит инициированный впоследствии вотум о недоверии. Голосование в Национальном собрании может состояться уже в понедельник, 20 марта.

Если большинство депутатов проголосует за недоверие, то пенсионная реформа будет отклонена, а правительству придется уйти в отставку. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон может либо назначить нового премьера, либо объявить новые выборы. Эксперты сомневаются в том, что сторонникам вотума о недоверии удастся получить большинство, поскольку консервативные республиканцев, судя по всему, поддержат правительство. В случае же провала голосования о недоверии, пенсионная реформа будет принята окончательно.

Массовые протесты во Франции

Попытки правительства провести пенсионную реформу без голосования в парламенте только усилила акции протестов, проводимые оппозицией. Утром 17 марта демонстранты временно заблокировали парижский городской автобан и вокзалы в Тулузе и Бордо. Вечером состоялся многочисленный митинг протеста на Площади согласия в центре Парижа.

Несколько сот демонстрантов забросали полицейских бутылками и фейерверками. Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы очистить площадь. Задержано более 60 человек. Новые демонстрации состоялись также в Лионе, Страсбурге и Лилле. Общее число задержанных достигло 310 человек.

Профсоюз CGT объявил забастовку на нефтеперерабатывающем заводе в Нормандии. До сих пор демонстранты лишь блокировали такие заводы, но те продолжали работать. Между тем в Париже увеличиваются горы мусора из-за забастовки работников коммунальных служб. В городе сильная вонь. По оценкам городской администрации, объем неубранного мусора достиг десяти тысяч тонн.

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