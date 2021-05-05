Оппоненты Нетаньяху в Израиле ведут переговоры о формировании коалиции

Оппоненты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ведут переговоры о формировании коалиции. Лидер партии правого направления "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые") Нафтали Беннет вечером воскресенья, 30 мая, выразил готовность объединиться с лидером оппозиционной партии "Еш Атид" Яиром Лапидом. Теперь стороны обсуждают условия сотрудничества.

Президент Израиля Реувен Ривлин 5 мая поручил Лапиду в течение 28 дней сформировать новый кабинет министров страны, поскольку Нетаньяху из партии "Ликуд" за отведенное время не удалось создать правительственную коалицию. Лидеру партии "Еш Атид" необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 депутата Кнессета.

Нетаньяху, занимающий пост главы правительства уже 12 лет, выступил с критикой оппонентов. Возможная коалиция станет угрозой для безопасности Израиля, заявил он в телеобращении.

Развал коалиции Нетаньяху

Прежнее правительство Израиля распалось в декабре 2020 года, поскольку партнеры по правящей коалиции Биньямин Нетаньяху и лидер левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не смогли договориться о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией COVID-19. По мнению критиков, Нетаньяху таким образом хотел помешать Ганцу занять пост премьера осенью 2021 года, как было согласовано в коалиционном договоре.

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