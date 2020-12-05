 ″Оператор ГТС Украины″ сообщил о снижении транзита газа из России | Новости из Германии об Украине | DW | 04.04.2021

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Украина

"Оператор ГТС Украины" сообщил о снижении транзита газа из России

Запуск "Турецкого потока" лишил Украину транзита газа из РФ в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию, заявил Сергей Макогон. Глава "Оператора ГТС Украины" назвал транзит элементом энергетической безопасности.

Газовый кран и газопровод

Российская энергетическая компания "Газпром" постепенно сокращает объем транзита газа через украинскую территорию, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в воскресенье, 4 апреля. По данным Макогона, после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит из РФ в Турцию, Грецию и Болгарию совершается только по его ниткам. С 1 апреля "Турецкий поток" обеспечивает и поставки российского газа в Румынию.

Транзит через украинскую территорию на южном направлении выполняется только в Молдову, подчеркнул глава "Оператора ГТС Украины". Кроме того, "Газпром" может перевести на нитки "Турецкого потока" транзит в Венгрию, если строительство продолжения этого газопровода через Болгарию и Сербию будет завершено, допустил Макогон. Он оценил возможные транзитные потери Украины в 10-12 млрд кубических метров газа. Транзит голубого топлива через украинскую территорию является не только источником значительного дохода, но и важным элементом энергетической безопасности страны, отметил Макогон.

Глава "Оператора ГТС Украины" призвал не допустить окончания прокладки газопровода "Северный поток - 2". Его строительство вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Все больше компаний выходят из проекта под угрозой санкций США.

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    Автор: Андрей Гурков


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