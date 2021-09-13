В 2020 году по всему миру убиты 227 активистов-экологов

В 2020 году установлен новый антирекорд - во всем мире было убито 227 активистов-экологов, что на 25 больше, чем годом ранее, сообщила неправительственная организация Global Witness в своем докладе, обнародованном в воскресенье, 12 сентября.

Почти три четверти убийств совершено на территории Латинской Америки. Первое место по количеству смертельных покушений на активистов вновь, как и годом ранее, заняла Колумбия (65). В Мексике убито 30, на Филиппинах - 29, в Бразилии - 20 и в Гондурасе - 17 активистов-экологов.

Большинство активистов, погибших в результате нападений в минувшем году, боролись против вырубки лесов. Другие отдали жизнь в борьбе за защиту рек, прибрежных регионов и океанов. Почти каждый третий из погибших - представитель коренного населения.

"Активисты, бросившие вызов могущественным интересам, заплатили за это высокую цену - они потеряли свободу, средства к существованию и даже собственную жизнь", - отмечается в докладе Global Witness. "Пока правительства не начнут всерьез относиться к защите активистов-экологов, а предприятия ставить людей и планету выше собственной наживы, разрушение климата и убийства будут продолжаться", - подчеркивают авторы исследования.

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