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Распределение питьевой воды в лагере для беженцев в Сомали (фото из архива)Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP
ПолитикаГлобальные темы

ООН запросила 51,5 млрд долларов на гуманитарные нужды

Жан Рофе
1 ч. назад

По оценкам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в 2023 году 339 млн человек в 68 странах будут нуждаться в помощи.

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Для оказания гуманитарной помощи 230 миллионам наиболее уязвимых людей мира в 2023 году необходимо собрать рекордные 51,5 млрд долларов, что на 25 процентов больше, чем в начале этого года, говорится в ежегодном Глобальном гуманитарном обзоре ООН, опубликованном в четверг, 1 декабря.

По оценкам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в следующем году помощь потребуется еще 65 миллионам человек, в результате чего общее число людей, нуждающихся в поддержке, в 68 странах достигнет 339 миллионов. Это составляет более 4 процентов людей на планете или примерно население Соединенных Штатов. По меньшей мере 222 млн человек в 53 странах столкнутся с острой нехваткой продовольствия уже к концу 2022 года, из них 45 млн человек в 37 странах рискуют умереть от голода, отмечается в документе.

"Гуманитарные потребности шокирующе высоки, поскольку экстремальные события этого года перетекают в 2023 год, - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. "Смертоносные засухи и наводнения сеют хаос в общинах от Пакистана до Африканского Рога. Война в Украине превратила часть Европы в поле боя", - пояснил он, отметив, что более 100 милн человек в мире являются беженцами или внутренне перемещенными лицами.

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